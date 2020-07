De nieuwe MacBook Pro: een goede laptop met een stevig prijskaartje

Voor de ware fans van de populaire MacBook Pro blijft een nieuwe versie echt een dingetje. Zij zijn dus mogelijk een beetje teleurgesteld: op een nieuw toetsenbord na lijkt er weinig veranderd aan het paradepaardje van de techgigant uit de VS. We bekeken het toestel nader.

Als het op laptops aankomt, behoudt Apple graag een bestaand design en dat is bij de 13 inch-MacBook Pro niet anders. Op het toetsenbord na verschilt het uiterlijk nauwelijks van dat van het model dat in 2016 werd geïntroduceerd. De behuizing is van ‘spacegrijs’ aluminium gemaakt, hoewel je ook kunt kiezen voor een lichtere kleur grijs.

Volledig scherm Apple MacBook Pro 2020. © Tweakers Die behuizing voelt stevig aan; de laptop staat stabiel op de vier voetjes die aan de onderkant zitten en het scharnier beweegt soepel, maar maakt het scherm niet wiebelig. Als je het scherm dichtklapt, klikt het zichzelf magnetisch vast en door de uitsparing in de behuizing is het vervolgens gemakkelijk weer te openen. De behuizing ziet er strak uit, zoals we het van Apple gewend zijn.

Luidsprekers

Aan weerszijden van het toetsenbord zitten perforaties waaronder de luidsprekers zijn geplaatst. Bij veel laptops zijn de luidsprekers naar onder gericht, maar bij de MacBook wijzen ze naar boven. Dat komt de verstaanbaarheid, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, ten goede.

De belangrijkste vernieuwing is het toetsenbord. Dat toetsenbord zagen we ook al op de 16"-MacBook Pro, die Apple eind 2019 uitbracht. Niet alleen de toetsen, maar ook de indeling is gewijzigd. Een fysieke escapetoets is terug en de vingerafdrukscanner rechtsboven is losgehaald uit de TouchBar. De pijltjestoetsen links en rechts zijn half hoog, zodat je ze bij blind typen gemakkelijker kunt vinden.

Beetje bekocht

1500 euro vraagt Apple voor de goedkoopste MacBook Pro en voor dat geld krijg je een processor van een oudere generatie, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Hoewel we het niet zelf voor dit testmodel moesten neerleggen, voelden we ons toch een beetje bekocht, want voor dit geld verwacht je een processor van de laatste generatie, meer geheugen en een grotere schijf. Een versie met een nieuwere processor is wel leverbaar, maar kost minstens 2130 euro.

Je kunt ervoor kiezen om het basismodel te upgraden, maar de prijzen daarvoor zijn ook niet mals en de prijs voor het upgraden van het werkgeheugen is onlangs zelfs verhoogd.

Zit erg goed in elkaar

Tot zover het commentaar op de prijs. Als we verder kijken naar de laptop zelf, blijkt het geheel wel erg goed in elkaar te zitten. De processor is zeker niet langzaam en verslaat in tests laptops met nieuwere processors. Zeker bij langer durende tests - de marathontests - is dat het geval.

Het scherm heeft een resolutie die wat hoger ligt dan bij de gebruikelijke full-hd-schermen op 13,3 inch-laptops, een hoge helderheid en dito contrast. Het is bovendien behoorlijk goed gekalibreerd. Meteen uit de doos kun je ermee aan de slag.

De accuduur is onveranderd goed en moet ruim voldoende zijn om een werkdag door te komen als je geen al te zware software draait.

Tot slot is de MacBook Pro de jongste Apple-laptop die van een Magic Keyboard is voorzien. Dat biedt wat ons betreft een fijnere aanslag dan de toetsenborden die Apple voorheen gebruikte.

Kort samengevat is de MacBook Pro dus een goede laptop voor een stevige prijs. Daarnaast heeft de laptop een onzekere toekomst, waar je als potentiële MacBook-koper niet omheen kunt. Apple heeft aangekondigd van Intel-processors naar ARM-chips van eigen makelij over te stappen en dat betekent dat de Intel-MacBook Pro op den duur niet meer ondersteund wordt. Hoe lang dat nog wel het geval zal zijn, is niet bekend. Apple houdt het op ‘de komende jaren’.

Volledig scherm Apple MacBook Pro 2020 © Tweakers

Pluspunten

Goed scherm

Goede accuduur

Stevige behuizing

Cpu throttelt weinig

Minpunten



Hoge prijs en dure upgrades

Onpraktische aansluitingen

Cijfer: 8