De vijf beste smartphones voor senioren

Wie een nieuwe smartphone koopt, kan zich eindeloos verliezen in het vergelijken van modellen. Het ene toestel is geschikt om te gamen, met het ander maak je prachtige foto’s dankzij minstens drie lenzen. Toch wil niet iedereen zo’n ingewikkelde smartphone. Met deze vijf modellen zit je altijd goed!

Samsung Galaxy A02s (vanaf 158 euro)

De Galaxy A02s is het instapmodel uit Samsung’s A-reeks, een collectie betaalbare smartphones zonder al te veel franjes. Voor minder dan 150 euro heb je een smartphone met een mooi 6,5 inch-scherm (16,5 cm) dat doet wat het moet doen. De camera en processor zijn degelijk, en met de batterij van 5000 mAh gaat je smartphone de hele dag mee. Dit toestel maakt gebruik van One UI, een grafische laag die Samsung over Android legt om zo meer eenvoud en gebruiksgemak te bieden.

iPhone SE (vanaf 438 euro)

Als er één merk is dat al decennialang op gebruiksgemak focust, dan is het Apple wel. In al haar ontwerpen staat eenvoud centraal, maar de meeste iPhones die Apple produceert zijn zeer duur en net iets te krachtig voor de doorsnee gebruiker. De iPhone SE is op dat vlak een buitenbeentje: de smartphone kost rond de 400 euro, maar heeft toch dezelfde krachtige processor als de iPhone 11 Pro. Het enige ‘nadeel’ is dat dit voor de rest uitstekende toestel er niet zo hip uitziet.