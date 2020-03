De vrijdagmiddagborrel komt eraan, virtueel dan...

Voordat het Covid-19-virus het openbare leven lamlegde, deden we al sporadisch aan videogesprekken, via bekende apps als Skype, FaceTime, Hangouts, WhatsApp en Facebook Messenger. Prima dingen om face-to-face met elkaar te communiceren vanop een afstand, en zelfs met meerdere personen. Maar nu hele vriendengroepen en families van elkaar gescheiden zijn, heeft een nieuwe gebruiker zich aangemeld: Houseparty. Die app zag het levenslicht in 2016, en werd snel populair onder jongeren. Maar in coronatijden schoot hij ineens naar de top van de App Stores op Android en iOS.



Met Houseparty kun je snel een videochat opzetten voor maximum acht mensen, via de selfiecamera van de smartphone (Android of iOS) of de webcam van de laptop (Mac of Chromebook). Vooral het gebruiksgemak van de app is opvallend: gebruikers die zien dat twee of meer van hun vrienden aan het videochatten zijn, kunnen meteen mee in het gesprek springen.