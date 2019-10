De wereld lijkt klaar voor de vouwbare telefoon: is de smartphone dat ook?

Het is een tijdje geleden sinds de the next big thing werd aangekondigd: opvouwbare telefoons. Inmiddels verschijnt de allereerste - na meerdere vertragingen - bijna op de markt: De Galaxy Fold. Voordat we onze bevindingen bekend maken in de recensie, neemt smartphone-expert en Tweakers-redacteur Arnoud Wokke een kijkje naar het bestaansrecht van de opvouwbare telefoon.

Honderden telefoons heb ik in mijn handen gehad om te reviewen voor Tweakers. Een ongelukje, zo weet ik, zit in een klein hoekje. De eerste Galaxy S kwam onder de krassen te zitten doordat hij een broekzak deelde met een iPhone 4, die een metalen zijkant heeft. Een LG G2 viel van een bijna twee meter hoge kast af; hij overleefde het zonder een krasje. Een HTC U11 viel bij het uitstappen uit de auto op de straat. Een Motorola Defy overleefde de reviewperiode niet, maar daarbij was slopen juist het doel.

Toch ben ik nooit zo bang geweest om een telefoon stuk te maken als bij de Galaxy Fold. En dat komt niet in de laatste plaats door de Samsungs waarschuwingen in de doos. Zit niet aan het scherm met nagels. Druk niet te hard. Kijk uit met sleutels. Hij kan echt niet tegen water. Zo is er een hele reeks waarschuwingen, voordat je de telefoon uit de doos kunt pakken. Bovendien weet ik hoe makkelijk hij stuk kan. Ik heb de teardowns bekeken, video’s gezien en artikelen gelezen over de kwetsbaarheid van dit ding. O, en ik weet natuurlijk hoe duur hij is, ruim tweeduizend euro. Dan kijk je wel uit wat hij doet.

Glas

Telefoons zijn anno 2019 bijna helemaal van glas en vrijwel iedereen doet er een hoesje omheen, maar ze vereisen niet zoveel voorzichtigheid als de Fold. Ligt dat echt aan dit toestel? Nee, de kwetsbaarheid van vouwbare schermen is een van de fundamentele problemen van de Fold. Dat is jammer, want telefoons met vouwbare schermen zijn veruit de tofste vernieuwing in smartphoneland sinds een jaar of tien. De Fold riep bij mij en vele anderen een nieuwsgierigheid en verwondering op die ik sinds de tijden van de eerste iPhone, T-Mobile G1 en HTC HD2 niet meer heb gezien. Je kunt twijfelen aan het nut, je kunt denken dat het tot nu niet goed is uitgevoerd, maar vrijwel niemand twijfelt aan de potentie van de techniek om een nieuw soort telefoon te maken voor de toekomst; eentje waarbij de grootte van de behuizing niet langer dicteert hoe groot het scherm kan zijn.

Volledig scherm Telefoons door de jaren heen © Tweakers

Tot slot

Het is niet zo dat vouwbare smartphones er helemaal niet zijn. Royole heeft de FlexPai in beperkte oplage uitgebracht, Huawei gaat ook een klein aantal Mate X-exemplaren aanbieden en Samsung doet hetzelfde met de Galaxy Fold. Zie je het patroon? Zelfs twee van de grootste smartphonemakers ter wereld kunnen of durven de vouwbare smartphone niet op grote schaal uit te brengen.

De redenen daarvoor zitten uiteraard deels aan de kant van de fabrikanten. Die schermen zijn vermoedelijk beperkt in productieaantallen; er rollen er geen honderden miljoenen van de band. Door de hoge prijs is het niet mogelijk om het als aantrekkelijk alternatief voor een huidige smartphone op de markt te brengen. Daarbij zijn vouwbare smartphones te kwetsbaar voor dagelijks gebruik. De schermen en scharnieren zijn lastig te beschermen en gemakkelijk te breken, terwijl de hoge prijzen van de telefoons en onderdelen, vervangen een dure grap maken.

Binnenkort komt onze review van de Galaxy Fold online. Daarin nemen we naast allerlei testdata uiteraard door hoe deze vouwbare smartphone in de dagelijkse praktijk werkt. Kleine spoiler: het is fantastisch om een groot scherm te hebben als je dat nodig hebt, in een behuizing die in je zak maar half zo groot is. Voor nu is al duidelijk dat de wereld klaar is voor de vouwbare smartphone, maar de vouwbare smartphone is duidelijk niet klaar voor de wereld.