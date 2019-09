De Wonderfoon voor dementerende ouderen verovert Nederland

De Wonderfoon uit Harderwijk verovert Nederland dankzij een explosieve mediastorm in de afgelopen dagen. Dat er zóveel aandacht zou zijn voor hun telefoon, speciaal aangepast voor dementerende ouderen? Nee, dat hadden Herbert van Til, Niek van Weeghel en Peter Fidder niet verwacht. Ze krijgen meer aanvragen binnen dan ze aankunnen. ,,Het is chaos.”

‘We kunnen de aanvragen niet meer aan en willen niemand hoop geven die we niet waar kunnen maken.’ Het drietal is duidelijk op hun website: er is te weinig tijd voor alle aanvragen die ze krijgen. Het bouwen van de Wonderfoon kost tijd. En die tijd is spaarzaam, legt Van Til uit. ,,Niek studeert en Peter en ik werken allebei. We doen dit in de avonduren.’’ Inmiddels heeft Van Til sms-duimen overgehouden aan alle berichten die binnenstromen op zijn telefoon. De mailbox van Wonderfoon puilt uit en hun website dreigt uit te vallen omdat die al het bezoek niet meer aan kan.

De mediastorm begint zondagochtend als een video over de Wonderfoon op het internet verschijnt. Binnen de kortste keren wordt de video talloze keren gedeeld. Verschillende media besteden aandacht aan de telefoon voor dementerende ouderen, waarmee niet (meer) getelefoneerd kan worden, maar waarmee ze naar liedjes kunnen luisteren van Nederlandse zangers als Wim Sonneveld, Herman van Veen en Vader Abraham; een idee van Leo Willems, die de eerste Wonderfoon zelf maakte voor zijn dementerende schoonmoeder.

Bedrijven en particulieren vinden inmiddels massaal hun weg naar de mailbox van Wonderfoon. ,,Het waren zo’n 10 tot 20 mailtjes per uur. Had ik een mailtje beantwoord, floepte er een nieuw berichtje binnen.’’

Van Til geeft direct toe: misschien was hij zondag iets te vroeg begonnen met het beantwoorden van de mailtjes. ,,Halverwege de dag zei ik: we moeten hiermee stoppen, zoveel waren het er. Inmiddels hebben we een automatisch antwoord ingesteld.’’

Volledig scherm © Rob Voss

Winst maken?

Dat geeft het drietal ruimte om na te denken over de vraag hoe ze alle aanvragen gaan verwerken. ,,Er is meer vraag dan wij aan tijd hebben met zijn drieën. Gelukkig hebben we een sponsor en een ander bedrijfje dat ons wil helpen.’’



De drie willen de kosten zo laag mogelijk houden. Zo lang ze maar geen verlies draaien. Winst maken? Dat willen ze ook niet. ,,Het is een non-profitorganisatie. Vrienden schreeuwen dat we het moeten commercialiseren. Ik vind van niet. Allereerst omdat het niet ons idee is (de Wonderfoon is bedacht door Leo Willems, red.) Daarnaast doen we het voor de reacties van de ouderen. Niet voor het geld.’’



Leo Willems kwam op het idee toen hij enkele jaren geleden tijdens Koninginnedag een PTT-telefoon op de rommelmarkt zag staan. ,,Ik vond het zonde om zo’n mooi ding te laten liggen. De eerste Wonderfoon maakte ik voor mijn dementerende schoonmoeder. Voor haar was het fijn om naar iets te luisteren wat ze herkende van vroeger. In de Wonderfoon zitten liedjes van Nederlandse zangers zoals Wim Sonneveld en Herman van Veen.”