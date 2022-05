De zin en onzin van een digitaal notitieblok

Ook al hebben we (bijna) allemaal een laptop, smartphone en vaak ook nog een tablet, aantekeningen bijhouden in papieren opschrijfboekjes blijft mateloos populair. Boodschappenlijstjes, aantekeningen tijdens brainstormsessies, dagboeken, ideeën voor de inrichting van je huis: soms is het gewoon heel fijn om zaken met pen en papier vast te leggen.

De nadelen van deze ‘ouderwetste manier’ van noteren laten zich raden. Wie heeft er niet lades vol met aantekeningenboekjes? Iets snel terugvinden kan best lastig zijn. En dan is er die vermaledijde kop koffie die omvalt of het schriftje dat in de trein blijft liggen. Niet zo vreemd dat veel mensen steeds vaker grijpen naar een digitaal notitieblok - een apparaat voor al je gedachten.

De voordelen zijn legio. Digitaliseer je je aantekeningen, dan zijn ze sneller vindbaar. Je kan ze rubriceren, makkelijk kopiëren naar een Word-document en binnen een paar klikken delen met vrienden of collega’s. Het nadeel? De prijs van een balpen en een mooi Moleskine-opschrijfboekje ligt stukken lager dan die van een moderne notitietablet.

Bestaande tablets

Wie al beschikt over een Samsung- of Apple-tablet met een slimme pen kan natuurlijk daar aantekeningen op maken. Toch voelt dat niet hetzelfde. Er zijn tal van apps en die worden steeds beter, maar ook die halen het niet bij het gevoel van echt schrijven in een notitieboek.

Daarom zijn er speciale soorten papier die je met tablets kunt gebruiken. Die leg je over het scherm heen, waarna je er naar lieve lust op kan schetsen en krabbelen. Voor de iPad heb je bijvoorbeeld Paperlike, Paper Feel of PanzerGlass GraphicPaper, stuk voor stuk ontwikkeld om in combinatie met Apple Pencil te werken. Andere opties zijn de Dux Ducis Paper Feel Samsung Galaxy Tab S7 Screen Protector of de MoKo Paper Screen Protector.

Het nadeel van deze aanpak is dat je behoorlijk duur uit bent als je nog niet over een tablet beschikt. Daarnaast moet je veelal aanvullend een losse pen kopen (een Apple Pencil is al ruim 130 euro). Het voelt ook ergens een beetje raar om papier over je tablet heen te gaan leggen.

Speciale digitale kladblokken

Je kunt ook een speciaal daarvoor bedoelde tablet aanschaffen. Mensen die er een hebben of er mee hebben gestoeid zijn unaniem lyrisch over de ReMarkable 2. Deze zwart-witte tablet laat je aantekeningen maken die direct omgezet worden in leesbare tekst, ook al heb je een bijna onleesbaar handschrift. Je kan er ook mee schetsen en e-books mee lezen.

De tablet heeft een keur aan schrijf- en tekenopties en het voelt echt alsof je op papier aan het schrijven bent. Het kras- en tekengeluid dat de tablet maakt, speelt daarbij een grote rol. Daarnaast kun je ook bestaande PDF-documenten bewerken en aanvullen. De ReMarkable 2 komt in verschillende tests als zeer nauwkeurig uit de bus. Hij is niet goedkoop (tablet plus pen kosten ongeveer 450 euro) maar je haalt wel een van de prettigste digitale notebooks in huis met bijna geen vertraging.

Een goed alternatief is de BOOX Note3, die eigenlijk hetzelfde kan als de ReMarkable 2. Alleen draait de Note2 op Android: je kan er dus allerlei aanvullende apps op installeren. Het voordeel van de ReMarkable 2 is dan weer dat je niet afgeleid wordt door extra snufjes. De plus van de BOOX Note3 is dat hij een stuk ruimer in de schetsboek- en tekenopties zit. Hij zit boordevol mogelijkheden, kan twee apps tegelijk draaien via splitscreen en is toch maar 7,1 mm dik en 378 gram. Het prijskaartje is pittig: rond de 549 euro.

Van papieren aantekening naar digitale tekst

Er zijn tenslotte nog tussenopties waarbij je gebruik maakt van een slimme pen en een notitieblok met echt papier, die je notities en tekeningen direct omzetten naar een apparaat met bijbehorende app. Het is vaak wel minder nauwkeurig, maar je betaalt ook flink minder. Zo kost de Royole RoWrite 2 met bijbehorende pen 129 euro. De RoWrite 2 digitaliseert je aantekeningen op echt papier in een handomdraai, zowel handgeschreven notities als tekeningen. De Bamboo Spark van Wacom (149 euro) werkt vergelijkbaar, maar die is lastig verkrijgbaar in Nederland.

