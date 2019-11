Decathlon waarschuwt voor Black Friday-gekte

Review Pokémon Sword en Shield: Meer game, minder Pokémon

18 november Afgelopen week kwam eindelijk de langverwachte nieuwe Pokémon-game op de markt. Ondanks de kritiek van de trouwe fans – die boos zijn vanwege het lage aantal Pokémon in de game – is het een prima game geworden. Tweakers mocht al even stoeien met het spel. Dit is hun conclusie.