Deze computermuis is de beste keus voor echte kantoortijgers

ReviewHet zal wel even raar zijn, een recensie van een computermuis op deze site, maar in onze ogen is een goede muis een absolute must in de kantoorjungle. Vandaar dat we een kijkje namen naar de opvolger van misschien wel de beste kantoormuis ooit. Is het nog steeds zo goed? Hardware Info zocht het uit.

Waar de competitie moordend is in de wereld van gamingmuizen, met meerdere spelers die op het scherp van de snede strijden om de best mogelijke muis voor gamers te produceren, mag de gebruiker die niet gamet zich in aanmerkelijk minder aandacht verheugen. ‘Gewone’ muizen zijn, zoals dat in het Engels heet, een commodity: een gemeengoed. En het is lastig om je daarmee te onderscheiden. Toch is de ene muis zeker de andere niet, en als er één bedrijf is dat dit bij herhaling aantoont, is het wel Logitech. Van oudsher bekend als muizenspecialist, levert dit merk zijn topmodellen onder de noemer MX; sinds enige jaren zijn daarvan de MX Master modellen het neusje van de zalm. Vandaag komt Logitech met de MX Master 3, die op het eerste gezicht vooral een cosmetische aanpassing is van eerdere generatie - maar die schijn bedriegt!

De Logitech MX Master 3 zal verkrijgbaar zijn in twee uitvoeringen, zwart en lichtgrijs van kleur - de laatste moet beter aansluiten bij Apple computers. Vooralsnog zegt Logitech dus meer frivole kleuren als het wit en blauw van de voorganger vaarwel. De MX Master 3 zal een adviesprijs krijgen van afgerond 100 euro; onze verwachting is dat daar in de praktijk al snel wat vanaf zal gaan, maar dat een prijs rond de 80 euro in eerste instantie realistisch is.

Volledig scherm MX Master © Hardware.Info

De MX Master muizen kosten sinds hun introductie afgerond 100 euro, een fors bedrag voor een stukje randapparatuur dat je in principe ook voor een twintigste daarvan bij de Action kan halen. Natuurlijk zit daar ‘enig’ kwaliteitsverschil tussen, maar voor een paar tientjes kan je een heel fatsoenlijke muis kopen - ook van Logitech, of van grote concurrent Microsoft bijvoorbeeld. Hoewel de MX Masters doorgaans kort na introductie doorgaans wel enigszins in prijs dalen, is ook pakweg 80 euro nog een fors bedrag voor een muis zonder 16.000 dpi-sensor of schakelaars die 20 miljoen kliks meegaan.

Kantoormuizen

Volledig scherm MX Master © Hardware Info Logitech zette in 2015 een nieuwe standaard op het gebied van kantoormuizen, of laten we het ‘niet-gaming muizen’ noemen, met de MX Master. De MX Master 2S van twee jaar later was relatief gezien een kleine wijziging, waarbij vooral de sensor nog een stukje beter werd, zonder dat er veel aan het uiterlijk werd gemorreld. De MX Master 3 is op het eerste gezicht weer een iteratieve vernieuwing, maar van iets naderbij bekeken is het een grote stap vooruit op het bestaande model. De nieuwe scrollwielen zijn een merkbare verbetering, terwijl ook de layout van de knoppen een stuk beter is - met name de vooruit/achteruitknoppen zijn nu goed te benaderen zonder misklikken. Een al hele goede muis is nu nog beter geworden.

De softwarematige optimalisaties zijn slim bedacht en voegen zeker wat toe, juist omdat ook wie geen zin heeft in detail te configureren er baat bij kan hebben. Toch zullen het juist de veeleisende gebruikers zijn die wél een uurtje steken in elke knop per toepassing definiëren, die hier misschien nog het meest gelukkig van zullen worden. Het is en blijft een muis voor die doelgroep, want zoals gezegd, voor de meer casual gebruiker is een muis die wat minder duur is ook toereikend.

Wie leeft in Excel en zijn dagen doorbrengt in lange Word-documenten of gewoon razendsnel door op één pagina vormgegeven artikelen op Hardware Info wil scrollen, is er geen betere muis op de markt.