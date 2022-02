Deze ene knop maakt je chatgesprekken op Facebook veel veiliger

In berichten-app Messenger is het nu mogelijk om end-to-endversleuteling in te schakelen. Dat is verstandig. Maar wat betekent het eigenlijk en waarom zou je het moeten aanzetten?

Eindelijk is end-to-endversleuteling voor alle gebruikers van berichten-app Messenger beschikbaar. Dat is goed nieuws, want deze technologie zorgt ervoor dat wat je stuurt privé blijft.



End-to-endversleuteling betekent dat een gesprek dat je voert via de app volledig op slot gaat. Alleen de verzender en de ontvanger krijgen de sleutel. Daar hoef je niets bijzonders voor te doen. Sterker nog: als end-to-endversleuteling aan staat merk je geen enkel verschil. Je hoeft bijvoorbeeld niet een extra wachtwoord of iets dergelijks in te vullen.



Toch ben je een stuk veiliger. Door deze versleuteling kan namelijk niemand meelezen met wat jij stuurt. Bij onversleutelde berichten weet je dat eigenlijk nooit helemaal zeker. Het meest bijzondere van end-to-endversleuteling is dat zelfs Facebook-eigenaar Meta niet kan meekijken met wat je typt.

Je moet het zelf aanzetten

End-to-endversleuteling voor Messenger werd het het afgelopen jaar al langzaam uitgerold. Het kan dus zijn dat jij al een tijdje gebruik maakt van deze functie. Toch is de optie nu pas voor alle gebruikers beschikbaar. ,,Het maken van veilige en leuke interactieve functies kost tijd en vereist dat onze technici innoveren en technische uitdagingen oplossen”, schrijft Facebook-eigenaar Meta. Toch is Messenger een van de laatste grote berichten-apps die nog geen end-to-endversleuteling had. De chats van Telegram worden ook nog niet automatisch versleuteld.

In tegenstelling tot berichten-apps WhatsApp en Signal, worden chats in Messenger niet standaard versleuteld. Gebruikers moeten de optie namelijk eerst inschakelen. Dat is gelukkig wel vrij simpel.

Hier vind je de schakelaar voor versleuteling op Messenger

Je berichten versleutelen werkt alleen met nieuwe chats. Het is dus niet mogelijk om oude berichten op deze manier te beveiligen. Die berichten zijn immers al eens verzonden.

Om een versleutelde chat te starten, druk je op de knop voor een nieuw chatbericht. Vervolgens tik je rechtsboven op het lichtgrijze icoontje van een slotje. Het schakelaartje wordt donker, waarna er in beeld staat dat het komende chatbericht ‘end-to-end versleuteld’ is. Hierna kun je gewoon chatten zoals je al gewend bent.

Check dus elke keer als je een nieuwe chat start of dit slotje staat ingeschakeld. Dan kan er echt niemand meelezen voor wie die chat niet is bedoeld. Behalve als er iemand over je schouder heen kijkt natuurlijk.



Messenger waarschuwt voor screenshot

Om de uitrol van de nieuwe functie te vieren, levert Meta ook enkele nieuwe functies. Het belangrijkste is dat je gewaarschuwd wordt als iemand in een versleuteld gesprek een screenshot maakt van een tijdelijk bericht. Het is met Messenger namelijk mogelijk om een bericht te sturen dat weer verdwijnt. Zodra een gesprekspartner daar stiekem een screenshot van maakt, krijg jij een notificatie.

Ook kun je in een versleuteld gesprek nu gewoon gifs, stickers en reacties sturen. Dat was in de testversie van de functie nog niet mogelijk, maar is natuurlijk wel een must.

