Deze hyperloop moet in de toekomst versproducten razendsnel van a naar b brengen

We zijn in het jaar 2050: Je hebt een groot groente- en fruitbedrijf in het Westland en elke dag gaan er honderden pallets met verse producten naar de Rotterdamse haven, Schiphol of de ferry in Hoek van Holland. Niet met vrachtwagens, zoals vroeger in 2020, maar via buizen. Via een station middenin je bedrijfshal laad je de pallets in voertuigen die aan een rails hangen. En weg zijn ze, binnen mum van tijd naar een klant of volgend transportmiddel.