Deze navigatieapps brengen je veilig van A naar B

Kaartlezen is de laatste jaren een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Een routeplanner of navigatieapp download je binnen mum van tijd op je smartphone en daarna is het gaan met die banaan. Deze onderstaande vijf apps helpen je slim en veilig te navigeren.

Google Maps (gratis)

Beschikbaar voor Mac, pc, Android, iOS



Google Maps kent iedereen, is razend populair en zal op menig smartphone geïnstalleerd zijn. De functies van de app mogen er zijn: satellietbeelden, 360°-straatbeeld met augmented reality, en natuurlijk routeplanning voor reizen per voet, auto, fiets, vliegtuig en openbaar vervoer. Google Maps biedt bovendien real time verkeersinformatie en diverse Google assistent-integraties. Met name real time updates over files en verkeersdrukte en alternatieve routes kunnen frustraties voorkomen.

Fijn is tevens dat Google Maps ook offline kan werken als 4G- of 5G-verbinding onderweg beperkt is. Je kunt vooraf kaarten op je smartphone installeren, waardoor je geen internetverbinding meer nodig hebt. Op Google Maps kun je trouwens niet meer dan tien stops aan een route toevoegen.

Waze (gratis)

Beschikbaar op: Mac, pc, iOS, Android



Waze heeft veel overeenkomsten met Google Maps, maar richt zich vooral op reizen met de auto. De app lijkt net wat meer geavanceerde real-time gegevens over verkeersomstandigheden en wegafsluitingen te bieden.

De app heeft een cleane, minimale interface, met veel aanpassingsmogelijkheden. Je kan net als bij Google niet een oneindig aantal stops toevoegen aan je route. Grappig weetje: Waze is eigendom van Google.

TomTom GO Navigation (13 euro per jaar)

Beschikbaar op: Android en iOS



De navigatieapp van TomTom wordt veelvuldig bejubeld - recent werd hij door de Consumentenbond uitgeroepen tot Beste Uit De Test. Deze app biedt real time verkeersinformatie en wordt wekelijks bijgewerkt, zodat je vertragingen in het verkeer- waaronder geblokkeerde rijstroken, files en wegwerkzaamheden - op je dagelijkse route kunt vermijden.

TomTom GO Navigation biedt een uiterst nauwkeurige aankomsttijd en laat de bestuurder duidelijk zien welke rijstrook het meest handig is om te nemen en welke afslag je moet nemen. De gesproken instructies worden door veel gebruikers veelal als allerbeste aangemerkt. Je kunt de app op zowel Android als iOS gratis downloaden om uit te proberen. Na een gratis periode dien je een abonnement af te sluiten.

Apple Kaarten (gratis)

Beschikbaar op: iOS



Maps of Kaarten was lange tijd een beetje het lachertje onder de navigatie-apps, met niet-kloppende routes en gekke foutjes. Maar eerlijk is eerlijk: Apple heeft de laatste jaren flink aan de app geschaafd en gepoetst. Verstokte Apple-fans kunnen dus zonder problemen deze al vooraf geïnstalleerde app gebruiken.

Het ontwerp van Apple Maps is eenvoudig en intuïtief. De app heeft een fotografische, conceptuele look, waardoor die aantrekkelijk en fun overkomt. Beschik je over een Apple-horloge of een auto met Apple CarPlay dan kan Apple Maps zeker een uitkomst bieden, mede dankzij de integratie met stemassistent Siri.

Sygic GPS-navigatie & Kaarten (gratis en betaald)

Beschikbaar op: iOS & Android



Sygic GPS Navigation kent zowel een gratis versie als een betaalde versie. Logischerwijs biedt die laatste variant de meeste functies. Grote voordeel van deze app is dat alle kaarten offline te gebruiken zijn. Een 3D modus, alternatieve routes bij files en potentiele parkeerplaatsen zijn stuk voor stuk fijn. De Android-versie is eerder dit jaar helemaal in een nieuw jasje gestoken waardoor de app een stuk aantrekkelijker oogt en soepeler werkt. Het benoemen waard zijn de dashcam-functie die de bestuurder opnames laat maken tijdens het rijden en een head-up display die je op de vooruit kan projecteren als je in het donker rijdt. De app informeert je desgewenst over brandstofprijzen en de kosten van prijzen parkeerkaartjes – en garages.

