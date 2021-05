Deze Nederlandse uitvinding uit 1978 had Apple kunnen verslaan: ‘Onvoorstelbaar, niemand zag het’

Grote gebruiker van gevaarlij­ke hackers­soft­wa­re opgepakt in Lelystad

19 mei Een 28-jarige man is dinsdag in Lelystad opgepakt, omdat hij op grote schaal schadelijke software zou hebben gebruikt om binnen te dringen in computersystemen. De politie zegt niet hoe hij precies te werk ging en wat voor slachtoffers hij maakte.