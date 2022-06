Deze ‘nerd uit Drachten’ won de Apple Design Award: ‘Werken met Steve Jobs was cool, maar dit is mijn ultieme droom’

Je kunt er vergif op innemen: telkens als Sebastiaan de With van San Francisco naar Nederland vliegt – en dat is zo’n zeven keer per jaar - wordt de app-ontwerper door een beveiliger uit de rij geplukt. Misschien zijn het zijn lange manen, maar waarschijnlijk is het zijn handbagage. ,,Ik moet steevast uitleggen waarom ik zeven iPhones bij me heb. Daarom ben ik ook zo blij met die Apple Design Award. Dat is een enorme solide, zware kubus van tien bij tien. Nu kan ik eindelijk zeggen: ik maak apps en dít is het bewijs!”

Volledig scherm De handbagage van Sebastiaan de With, inclusief trofee. © Sebastiaan de With

Nog beter dan werken met Steve Jobs

Voordat hij apps maakte, prutste en photoshopte De With als jochie van het Groningse platteland aan icoontjes en ‘stoner art’. Dat deed hij zó goed, dat hij zonder havodiploma toch naar de kunstacademie mocht. Die opleiding maakte hij ook niet af, maar hij maakte er wel kennis met de Mac én zijn beste vriend Jelmar Geertsma. ,,Een steengoede typograaf, die ook de lettertypes voor al onze apps ontwierp. En Alan Dye, het hoofd softwaredesign van Apple, heeft een ongelooflijk zwak voor typografie. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat dit een factor was voor het winnen van de Apple Design Award.”

Het was niet voor het eerst dat de De With op het erepodium verscheen: ,,Met de Amerikaan Ben Sandofsky werkte ik aan de app Spectre. Die werd in 2019 gebombardeerd tot ‘app van het jaar’. Heel prettig, maar de Design Award is echt van een ander niveau. Die wordt namelijk door de Apple-ontwerpers van het eerste uur bepaald. De mensen die de eerste iPhone ontwierpen. Mijn absolute helden, de beste van de wereld. Ik heb bij Apple gewerkt, dat was cool, ik heb met Steve Jobs gewerkt, dat was heel cool, maar uiteindelijk voelt dit als de grootste erkenning die ik me kan bedenken in mijn vak. Dit was eigenlijk al sinds de kunstacademie mijn ultieme droom.”

Volledig scherm De prijswinnende app Halide Mark II. © Halide

De With was niet het enige Nederlandse succesverhaal op WWDC. Ook het Eindhovense Volst werd op zo’n massieve kubustrofee getrakteerd, voor hun 3D-audio-app Odio. De With: ,,Van oudsher zitten er in de designteams van Apple buitensporig veel Nederlanders. Ze houden daar wel van Dutch Design, van die combinatie van minimalistisch en toch praktisch, met veel aandacht voor details.”

Niet op festivals

Zelf noemt hij het winnende Halide Mark II ‘een overnight succes van vijf jaar.’ De fotografie-app stond al een tijdje in de app-store, maar kreeg dit jaar een grote update én ondersteuning voor de iPad. ,,We hebben ons wel heel erg afgevraagd of we dat wel moesten willen hoor, mensen aanmoedigen om met een iPad foto’s te maken”, bekent De With. Want een iPad op festivals, dat is een beruchte ergernis. ,,Geen grap: we hebben een modus ontwikkeld waarbij de kunstmatige intelligentie in de smiezen heeft dat je op een concert staat en dan de camera blokkeert. Maar dat hebben we uiteindelijk toch maar niet geïmplementeerd. Mocht die AI het toch een keer fout hebben, dan is het namelijk een heel beroerde ervaring. Maar met een iPad foto’s maken bij een optreden: dat zou niet moeten mogen!”

Volledig scherm Sebastiaan de With en zijn team met hun gewonnen Apple Design Award. © Sebastiaan de With

Van Drachten naar Silicon Valley en weer terug

Na elf jaar San Francisco als thuisbasis keert De With nu terug naar Nederland om daar deels te gaan wonen. ,,Ik heb een kamer gehuurd bij mijn zus in Amsterdam. De natuur en ruimte van Amerika vind ik fantastisch, maar ik merk dat ik Nederland steeds fijner ben gaan vinden. Ooit was ik de nerd die uit Drachten naar Silicon Valley verhuisde om daar van anderen te leren, nu zit ik in de positie dat ik in Nederland studenten en starters wil helpen. Dat lijkt me ook inspirerend voor mezelf.”

