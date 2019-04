Deze nieuwe budgetlijn biedt voor ieder wat wils

Volledig scherm De G7 Plus. © Tweakers De G7-series bevat vier telefoons. Even kort door de bocht: de G7 Plus is een G7 met een beter scherm, snellere hardware en goede camera, de G7 Power is dikker, maar heeft een grote accucapaciteit, en de G7 Play is een uitgeklede versie van de G7 met een plastic achterkant en een kleiner scherm. Keuze zat dit jaar dus. De grote vraag is natuurlijk of Motorola met de G7-serie nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding levert, in een tijd dat merken als Xiaomi, Nokia en Huawei heel nette toestellen voor een relatief lage prijs neerzetten.

Voor (bijna) ieder wat wils

Met vier telefoons van verschillende prijzen biedt de budgetlijn van Motorla veel keus. Een duidelijk onderscheid tussen de modellen is te zien bij de camera. De Moto G7 Plus heeft de beste papieren. Dat is niet erg verrassend, de telefoon is de duurste van het stel. De plus-variant geeft de optie voor het filmen in slow motion en is ook in staat zijn eigen beelden te stabiliseren. Deze opties ontbreken bij de overige drie modellen, maar ook de Play, Power en normale G7 zijn in staat mooie video’s te schieten.

Volledig scherm De G7 Power © Tweakers Bij de accutest steekt de G7 Power met kop en schouders boven de rest uit. De telefoon is iets dikker om een grotere accu te kunnen huisvesten. In de drie andere telefoons zit dezelfde accu, waardoor de levensduur niet veel verschilt. De goedkope G7 Play houdt het van deze drie het langst vol. Dit komt door het kleinere scherm, dat minder energie verbruikt. Alle Moto G7-toestellen hebben een audio-jack zoals de meeste smartphones in deze prijsklasse. Wat wel erg verschilt, is de kwaliteit van de luidsprekers. Bij de twee goedkopere modellen valt de geluidskwaliteit namelijk wat tegen. De play heeft ook nog eens een vrij laag maximaal volume, wat je ook merkt als je in een rumoerige omgeving belt via de luidspreker.

Moto G7 Plus

De G7 Plus is de compleetste telefoon uit de G7-serie. Met een aantal sterke punten als beeldstabilisatie tijdens het filmen, stereoluidsprekers en een snelle oplaadtijd weet de G7 Plus zich te onderscheiden van andere toestellen in deze prijsklasse. Het toestel had krachtiger gekund, al is het toestel niet traag. De G7 Plus heeft dus een prima prijs-kwaliteitverhouding, al is het niet de beste prijs-kwaliteitverhouding die we ooit op een Moto G-toestel hebben meegemaakt.

Cijfer: 7,5

Moto G7

Met de G7 lever je op een paar vlakken in ten opzichte van de G7 Plus. Eén ervan is de camera en ook de accuduur is nog een stukje minder en daarmee ondermaats. Ook heb je een minder snelle processor, minder snel laden en geen stereoluidsprekers. Toch is het scherm even mooi en groot, en heb je bijvoorbeeld dezelfde fijne trilmotor. Deze telefoon is een prima keuze als je vooral een mooi groot scherm wilt in een luxe en stevige behuizing, met een prima camera voor zijn prijs. Wil je iets meer, dan is het goed om eens naar de Plus-versie te kijken.

Cijfer: 7,0

Moto G7 Power

Als je een telefoon zoekt die verscheidene dagen meegaat, afhankelijk van je gebruik, dan zit je met de Moto G7 Power goed. Voor zijn prijs heeft hij verder een prima scherm, heeft hij veel geheugen en is het mooi dat hij een usb-c-aansluiting heeft, die terug te zien is op bijna alle Android smartphones. De camera levert vaak prima plaatjes af, maar gaat soms ook de mist in. De matig klinkende monoluidspreker en de niet al te sterke en vingerveeggevoelige behuizing hebben tot gevolg dat dit geen echte topper is, maar dat de G7 Power eerder geschikt is voor specifieke gebruikers, op zoek naar een lange accuduur.

Cijfer: 7,0

Moto G7 Play