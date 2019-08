Deze schakelaar ‘dimt’ het internet: blokkeer sociale media met één draai aan de knop

Vijf standen

De schakelaar heeft vijf vaste standen, en elke stand komt met eigen restricties. Stand 1 is het meest beperkend: in die modus worden pornowebsites, sociale media, games, video- of muziekplatformen én e-maildiensten geblokkeerd. Stand 5 is het volledige, vrije internet in al z’n glorie. Daartussen zit al de rest: liever wel gamen, maar geen WhatsApp-notificaties? Dan kies je stand 3. Wel een muziekje opzetten via Spotify, maar geen tijd voor YouTube-filmpjes? Dan is stand 2 aangewezen. Alles behalve porno en gokwebsites? Stand 4 helpt je op weg.