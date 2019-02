Deze telefoon heeft een gat in scherm in plaats van inkeping

De View 20 is, zo zou je kunnen zeggen, de eerste smartphone met technieken die we in 2019 veel vaker gaan zien. Het gat in het scherm komt bijvoorbeeld vermoedelijk terug in de Samsung Galaxy S10 (die vanavond wordt aangekondigd). Die heeft echter een oledscherm met het gat aan de rechterkant, volgens informatie die al online is verschenen. Ook de camera met bizar hoge resolutie en geavanceerde sensor gaan we dit jaar in meer telefoons terugzien, net als creatieve manieren om de glazen achterkant aantrekkelijk en onderscheidend te maken.



Niet al die elementen zijn even succesvol in onze ogen. Grootste punt in de categorie ‘gemiste kansen’ is die tof-sensor. Geweldige hardware zonder enige onderscheidende toepassing in de huidige software. De hoge resolutie van de camera is leuk, maar de View 20 heeft niet de beste telefooncamera, alleen die met de meeste pixels. Hij doet het wel goed voor zijn prijsklasse, maar op het gebied van veelzijdigheid moet hij Huaweis eigen Mate 20 voor zich dulden, omdat die camera’s met drie verschillende beeldhoeken heeft.



Wat je van het design vindt, is persoonlijk, maar zelfs een mooie glazen achterkant is kwetsbaar. Het subjectiefste én meest omstreden punt is het gat in het scherm. Is dit beter dan een inkeping? Daarvoor zul je deze telefoon echt zelf moeten zien of gebruiken. Ik vond het zelf hinderlijker dan een subtiele inkeping in het midden van de bovenkant, maar anderen hebben ongetwijfeld andere ervaringen. We kunnen het in elk geval niet als plus- of minpunt van deze telefoon zien.



De basis van de smartphone - accuduur, snelheid en camera - is in orde, én hij heeft wat onderscheidende hardwaresnufjes en een design dat zeker opvalt in de huidige smartphonemarkt. Dit is voor Honor een uitstekend begin van 2019 en andere smartphonemerken zullen hun beste beentje moeten voorzetten om telefoons te maken die zich dit jaar met dit model kunnen meten.