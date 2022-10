Deze ‘verstopte functies’ van Google Chrome mag je echt niet missen

Google Chrome is ‘s werelds meest gebruikte internetbrowser, maar veel Chrome-functies zijn helemaal niet bekend bij gebruikers. We zetten een aantal van de handigste mogelijkheden op een rijtje.

Gebruik Chrome als universele Mediaspeler

Je kunt ieder mediabestand - een foto, afbeelding, filmpje of geluidsbestand - naar je Chromebrowser slepen, en het beeld wordt getoond of het bestand afgespeeld. Zonder dat je daarvoor een aparte app hoeft te openen.

In het verlengde daarvan: je kan video’s die op de achtergrond spelen vanuit elk tabblad bedienen. Stel, je wilt een trailer van een nieuwe Star Wars-film of een videoclip van Dua Lipa bekijken. Rechts in beeld, naast je eventuele Chrome-extensies, vind je het audiobedieningspictogram.

Klik erop en je kunt pauzeren, afspelen en nummers overslaan. Je kunt zelfs klikken op beeld-in-beeld. Dan speelt de video zichtbaar af terwijl je op andere sites surft. Dit werkt ook als je bijvoorbeeld in Word of een andere app bezig bent.

Snel zoeken via de omnibox

De omnibox van Chrome, zeg maar de adresbalk, werkt bijna hetzelfde als een ingebouwde Google-zoekpagina. Je kan dus veel handigheidjes toepassen die je ook in Google Search kan doen: sommetjes oplossen, buitenlandse maten en valuta omrekenen, simpele vragen stellen en ga zo maar door. Het mooie is dat je het antwoord meestal al krijgt voordat je klaar bent met typen.

Nog handiger: je kunt je favoriete websites doorzoeken zonder er daadwerkelijk heen te navigeren via Google. Deze truc scheelt tijd als je bijvoorbeeld direct naar het Wikipedia-artikel over de iPhone 14 wilt gaan zonder Google of de hoofdpagina van Wikipedia te bezoeken.

Om deze mogelijkheid in te stellen, ga je in Chrome naar Instellingen, kies dan Zoekmachine en vervolgens Zoekmachines en Site Search beheren. Daar zie je je standaardzoekmachine en andere sites die al beschikbaar zijn voor snelle zoekopdrachten. Wil je snelle Wikipedia-zoekopdrachten toepassen, dan klik je op Toevoegen onder Site Search en voeg je de URL van de site toe. De volgende keer dat je ‘Wikipedia.org‘ in de omnibox typt, zie je de melding dat je direct in Wikipedia kunt zoeken.

Dit werkt ook met andere sites, bijvoorbeeld AD.nl. Het enige dat je hoeft te doen is deze URL aan je lijst van beheerde zoekmachines toe te voegen.

Groepeer je tabs, tabs vastzetten en tabs terughalen

Heb je de neiging om steeds dezelfde tabbladen te openen? Zet ze dan in groepjes. Dat werkt als volgt: klik op een tabblad, houd Shift ingedrukt, selecteer een reeks andere tabbladen die je veel gebruikt op dezelfde manier, klik dan in het menu boven in het scherm op ‘Browsertabblad’ en kies ‘Tabblad toevoegen aan groep’. Geef de groep een naam en druk vervolgens op de knop om ze allemaal te openen en nogmaals om ze weer te sluiten. Het is aan te raden om specifieke tabbladen per groep te ordenen, dus bijvoorbeeld op entertainment, nieuws, financiën enzovoorts.

Heb je best veel tabbladen openstaan, dan is het goed om te weten dat je met Command (Mac) of Control (pc) naar het eerste tabblad (helemaal links) gaat, en met Command/Control + 9 naar het laatste tabblad (helemaal rechts) vliegt. En heb je per ongeluk een tabblad afgesloten dat je nog helemaal niet had moeten wegklikken, geen paniek. Door de sneltoets Control/Command + Shift + T te gebruiken haal je het laatst gesloten tabblad weer terug.

Als je steeds dezelfde tabbladen gebruikt, hoef je deze niet als bookmark op te slaan. Je kunt het tabblad ook vastzetten. Ga naar je tabblad, klik boven in het scherm op ‘Browsertabblad’ en kies ‘Tabblad vastzetten’. Je tabblad neemt nu veel minder ruimte in, maar je hebt het wel altijd binnen snel handbereik.

Websites met een app

Gebruik je bepaalde websites iedere dag en is er ook een app van? Dan kun je deze als favorieten aan je bureaublad toevoegen. Is er een installatiemogelijkheid, dan verschijnt er een installatiepictogram rechts in de zoekbalk (meestal naast het ‘Deze pagina delen’ -icoontje). Klik op installeren, en de app verschijnt op je bureaublad. Nu kun je deze toevoegen aan de startbalk op een Mac of als snelkoppeling op de taakbalk van een Windows-pc.

