Disney+ haalt tien miljoen abonnees op eerste dag

Disney maakte de mijlpaal gisteravond bekend. Het bedrijf telt testers (die vanaf 12 november ook moesten betalen) mee in het aantal van tien miljoen. Star Wars-serie The Mandolorian, exclusief te zien op de streamingdienst, werd volgens insiders op de eerste dag ruim twee miljoen keer bekeken. In totaal keken leden voor 1,3 miljoen uur aan content.



Ondanks de vliegende start heeft Disney nog flink wat marktaandeel te veroveren. De voornaamste concurrent, Netflix, heeft 158 miljoen abonnees wereldwijd. Hulu, een andere streamingdienst, staat op 28,5 miljoen betalende leden. Opvallend is het prijsverschil tussen Disney+ en Netflix. De nieuwe streamingdienst kiest duidelijk voor een goedkopere strategie, want een abonnement kost 6,99 euro per maand. De goedkoopste optie van Netflix is 7,99 euro, maar dan moet je de series en films zonder HD kijken. Duurdere abonnementen kosten 10,99 en 13,99.

Roken en ‘verouderde culturele representatie’

Ook opvallend is dat Disney als eerste streamingdienst in Nederland waarschuwt voor het gebruik van tabak in de series en films op het platform. ,,In Nederland is er geen regelgeving op dit gebied, maar wij willen de consument vooraf op een nette manier waarschuwen”, vertelt een woordvoerder van Disney aan Bright. De waarschuwing is vergelijkbaar met de waarschuwingen van Kijkwijzer, die voor het afspelen van Netflix-content te zien zijn.

Kijkers in de Verenigde Staten krijgen bij een aantal kijkopties nog een waarschuwing, namelijk een voor ‘verouderde culturele representatie’. Denk aan klassieke Disney-films als Dumbo, The Aristocats en Peter Pan, waar karakters expliciete eigenschappen hebben die als racistisch kunnen worden gezien. Disney niet de eerste met zo’n waarschuwing. Filmproducent Warner Bros. waarschuwt al langer voor mogelijk racistische karikaturen in oudere producties, zoals Looney Tunes en Tom and Jerry.