Dit is de beste laptop tot 500 euro

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops in drie verschillende prijssegmenten. Dat bleek niet zo’n gemakkelijke klus, want de aanbiedingen van Black Friday en Cyber Monday zijn echt nét achter de rug. Als het goed is, zijn de prijzen van de laptops in deze guide na Black Friday niet veranderd en zijn de laptops bovendien goed verkrijgbaar. In deze aflevering: de beste budgetlaptop tot 500 euro.

De goedkoopste categorie in deze test is die van 500 euro. Voor dat geld zochten we een exemplaar met een snelle ssd en een mooi scherm dat aan de eisen anno 2020 voldoet. We vonden de Aspire 5 van Acer.

De Aspire-serie bestaat bij Acer uit ‘gewone’ laptops, oftewel laptops voor normaal gebruik, die niet extra dun zijn of bedoeld zijn voor het spelen van games. De goedkoopste modellen zijn de Aspire 1-laptops, gevolgd door de Aspire 3 en de Aspire 5 en 7.

Volledig scherm Acer Aspire 5 © Acer De Aspire 5 zit ondanks zijn lage prijs dus al best hoog in die reeks en dat merk je terug in de bouwkwaliteit van de behuizing. De meeste laptops van 500 euro hebben een behuizing van plastic, maar bij de Aspire 5 is de achterkant van het scherm van aluminium gemaakt.

Dat biedt genoeg stevigheid en het trekt dan ook niet krom als je het scherm aan een van de hoeken probeert te openen. Over het openen van de laptop gesproken; dat wordt je niet makkelijk gemaakt. Acer heeft geen lipje of inkeping bij het scherm gemaakt, waardoor het een gepeuter wordt.

Stevig

De rest van de behuizing is van plastic gemaakt en dat geeft een degelijke indruk. Het valt nauwelijks in te drukken, tenzij je er een hoeveelheid kracht op uitoefent die bij dagelijks gebruik niet zal voorkomen. De behuizing is verder uiteraard voorzien van een webcam, die boven het scherm is geplaatst.

De resolutie bedraagt 1280x720 pixels en de beeldkwaliteit is niet overdonderend, maar dat geldt voor vrijwel alle webcams. De luidsprekers zijn aan de onderkant gemonteerd en reflecteren geluid dus via het oppervlak waarop de laptop staat. Op maximaal volume lijken de luidsprekertjes niet bijzonder veel volume te produceren, genoeg voor in een stille ruimte, maar waarschijnlijk is de verstaanbaarheid slecht bij veel omgevingsgeluid.

Toetsenbord

Het toetsenbord van de laptop zelf is er een zonder achtergrondverlichting. Dat mag je voor dit geld ook niet verwachten. Het heeft ook vrij weinig ‘travel’, dus dit is geen ideale laptop voor gebruikers die een ‘diepe’ aanslag prettig vinden. De touchpad heeft een oppervlak van plastic en doet zijn werk naar behoren. De muisklik geeft een wat goedkoop gevoel, maar de laptop is ook goedkoop, dus daar liggen we niet wakker van.

We kijken ook naar de accuduur en op dat punt weet de Acer juist wel te verrassen. De accuduur bedraagt ruim tien uur in onze browsetest. Bij zwaardere belasting gaat hij wel omlaag, maar halen we alsnog een kleine vier uur en dat is geen gek resultaat voor een 500 euro kostende laptop.

Volledig scherm Acer Aspire 5 © Acer

Conclusie

De Aspire 5 is een laptop die veel waar voor zijn geld biedt. Je krijgt een computer met 8GB werkgeheugen, een ssd van 256GB en een full-hd-IPS-scherm, voor 500 euro. Het werkgeheugen kan eventueel uitgebreid worden en de ssd kan ook makkelijk worden vervangen. Het scherm had wat helderder gemogen, maar bij andere, gelijkgeprijsde laptops zien we een vergelijkbare maximale helderheid.

Opvallend aan de Aspire 5 is dat hij van buiten een behoorlijk stevige laptop is, met een gedeeltelijk aluminium behuizing, iets dat we niet bij veel laptops in deze prijscategorie tegenkomen.

