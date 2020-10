Dit is de iPhone 12: beelden nieuwe smartphones Apple enkele uren voor presentatie al gelekt

Vanavond om 19.00 uur kondigt Apple de nieuwe iPhones aan. Traditioneel lekt er op voorhand al informatie uit over de kersverse toestellen, al kan Apple vandaag ook nog altijd verrassend uit de hoek komen. Beelden van de nieuwste smartphones zijn in ieder geval al gelekt.

In aanloop naar het event van vanavond heeft beruchte leaker Evan Blass officiële foto’s van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 Mini naar buiten gebracht. De iPhone 12 en iPhone 12 Mini zijn beschikbaar in zwart, blauw, groen, rood en wit. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn verkrijgbaar in blauw, goud, grafiet en zilver.

Volledig scherm 9to5Mac: de kleuren. © 9to5Mac/Evan Blass

Naast de nieuwe iPhones worden ook de geruchten bevestigd dat Apple met een nieuwe speaker komt. Ook daarvan onthulde Blass alvast de eerste beelden.

Volledig scherm 9to5Mac. © 9to5Mac/Evan Blass

Hi, Speed

Uit de uitnodiging van Apple voor het event van vanavond - met de titel ‘Hi, Speed’ - maken kenners op dat de verwachte ondersteuning voor 5G (sneller mobiel internet dan 4G) is bevestigd en dat de nieuwe A14 bionische chip supersnel is. Let wel: in ons land is er nog geen volwaardig 5G-netwerk uitgerold en zullen we dus niet ten volle kunnen genieten van die online topsnelheden.

Rond het logo op de invitatie cirkelen vier kringen van verschillend formaat die kunnen verwijzen naar de vier modellen die verwacht worden: de iPhone 12 (6,1 inch of 15,5 cm), iPhone 12 mini (5,4 inch of 13,7 cm), iPhone 12 Pro (6,1 inch) en de iPhone 12 Pro Max (6,7 inch of 17 cm). De cirkels zijn gehuld in een kleurenspectrum dat van een marineblauwe overgaat in een oranje-gele gloed. Dat kan dan weer wijzen op de mogelijke nieuwe kleuren van de iPhones. Er waren al langer geruchten over een marineblauwe en een goudachtige versie.