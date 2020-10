Dit is de Xbox Series X: nieuwe gameconsole veel stiller dan voorganger

Over een kleine maand is het zover: dan verschijnen de Xbox Series X en Series S op de markt en begint officieel het volgende tijdperk in consolegaming. We ontvingen de Series X eerder en gingen ermee aan de slag.

Vorige week arriveerde de Xbox Series X bij ons op de redactie. Als een van de eerste media in Europa konden we aan de slag met de rechthoekige machine, de backwards compatible games en enkele al geoptimaliseerde titels. Dat geeft ons de gelegenheid om alvast onze eerste indrukken en testresultaten met jullie te delen, voordat we er richting de lancering van de console op basis van meer en uitgebreidere tests dieper op ingaan. Voor nu hebben we ons gericht op het uitproberen van enkele games en het meten van bijvoorbeeld de warmte- en geluidsproductie.

Volledig scherm Xbox Series X © Tweakers

De eerste indruk betreft natuurlijk de vormgeving van de console. Het uiterlijk is inmiddels bekend: de machine heeft een industrieel ogende look die in lijn is met de stijl van de Xbox One X. De meest gangbare manier om de Series X neer te zetten is rechtop, want dan zit de ventilatie aan de bovenkant en wordt de warmte uit de console het best afgevoerd. Wil je de blokvormige spelcomputer liever op zijn kant leggen, dan kan dat ook. In verticale stand vind je aan een van de zijkanten rubberen pootjes, die uiteraard verraden dat dit in horizontale stand de onderkant is.

Voorlopige conclusie

Voor een apparaat van 499 euro dat zich in beeldkwaliteit en prestaties kan gaan meten met game-pc’s (al moeten we dat zien als we echt de games kunnen spelen) lijkt de Xbox Series X indrukwekkend. De nieuwe console laat duidelijke verschillen zien met voorloper Xbox One X, en die verschillen zijn niet klein.

Volledig scherm Xbox Series X © Tweakers Zowel in laadtijden als in framerate wordt een flinke slag geslagen, zo is te zien in de games van de vorige generatie die we nu alvast konden uitproberen. Helaas konden we nog niet over veel games beschikken die al geoptimaliseerd zijn voor de Series X, maar met Dirt 5 kregen we in elk geval een leuk voorproefje van hoe gamen op 120Hz zal gaan: heerlijk vloeiende beelden, maar wel ten koste van een deel van de beeldkwaliteit.

Wat verder opvalt is dat de menu's van de Xbox aangepast worden. Dat Microsoft het menu van Xbox One en Series X gelijk houdt is daarbij logisch. Microsoft zet Xbox als platform neer en de Series X is daar onderdeel van. Navigeren door de menu’s op de Series X zou echter soepeler en sneller moeten gaan dan op de One X. Helaas hebben we dat niet kunnen testen.

Verder valt in de eerste tests met de Series X met name op dat deze krachtiger console 30 procent minder stroom verbruikt dan voorganger Xbox One X. Ook de beperkte geluidsproductie, waarbij een Series X die een game draait minder geluid produceert dan een Xbox One X in passieve stand, valt op.

Uiteraard is er veel dat we nog niet of niet goed genoeg hebben kunnen testen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als de upscaling van videocontent naar hogere resoluties, het automatisch toevoegen van hdr-effecten aan games die deze effecten van origine niet hadden (auto-hdr) en een nadere inspectie van de prestaties op het gebied van framerate.

Richting de release van de Xbox Series X, op 10 november, zullen we het apparaat nog veel uitvoeriger aan de tand voelen. Tegen die tijd hebben we de volledige opstelling van de Series X kunnen testen en hebben we hopelijk ook het ‘kleine broertje’ Series S in handen, zodat we de consoles kunnen vergelijken.

