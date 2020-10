Dit is waarom kleinere smartphones (weer) populairder worden

De laatste jaren luidde het credo op de smartphonemarkt: “hoe groter, hoe beter”. Kleinere toestellen leken haast met uitsterven bedreigd. Daar wil Apple met de iPhone 12 Mini nu komaf mee maken. De kleinere smartphone is in haast alles gelijkwaardig aan de ‘gewone’ versie van de iPhone 12. Uiteraard is hij minder groot en heeft hij bijgevolg een minder grote batterij. Je kan met de mini-versie bijvoorbeeld ‘slechts’ 50 uur audio afspelen in plaats van 65 uur en 1 à 2 uur minder lang video afspelen of streamen dan met de iPhone 12, 12 Pro en 12 Pro Max. Voor het overige beschikt de iPhone 12 Mini over dezelfde capaciteiten als de standaardversie.