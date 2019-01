Dit waren de meest opvallende gadgets van 's werelds grootste techbeurs

Netflix ziet populair schietspel Fortnite als bedreiging

18 januari De belangrijkste concurrent van streamingdienst Netflix is niet een andere streamingdienst, maar de populaire game Fortnite. Dat vindt Netflix zelf in elk geval. ,,Meer dan met HBO concurreren we met (en verliezen we van) Fortnite’’, schrijft Netflix in een brief aan de aandeelhouders, ,,en toen YouTube in oktober wereldwijd een paar minuten plat ging, gingen onze kijkcijfers en aanmeldingen omhoog.’’