Dit waren de smartphonetrends van 2021 (en dit staat ons volgend jaar te wachten)

Lees de volledige bespreking op Tweakers.

De smartphonemarkt was roerig dit jaar. Inmiddels raakt 5G ingeburgerd en dus krijgen veel telefoons ondersteuning voor dit nieuwe netwerk. Corona bleef een wissel trekken op de hele wereld en dus ook op smartphonefabrikanten, terwijl de wereldwijde chiptekorten eveneens hun gevolgen hadden.

Terugblik: voorspellingen van vorig jaar

De voorspellingen van vorig jaar vallen uiteen in twee categorieën: verbeteringen van huidige modellen en nieuwe vormen voor smartphones. Laten we beginnen bij het makkelijke gedeelte: de nieuwe vormen.

Voorspelling: We kennen inmiddels de vouwbare smartphone wel; sommige modellen zijn uit te vouwen tot een normale telefoon, andere tot een tablet. Hier komen ongetwijfeld meer toestellen mee op de markt, maar ze blijven vooralsnog schaars en duur.

Is dat zo? Deels klopt het natuurlijk; Huawei kwam met de Mate X2, een naar binnen gevouwen smartphone van 2300 euro. De Mix Fold van Xiaomi komt uit op minimaal 1300 euro en dat is de Chinese prijs; daar hanteert de fabrikant lagere prijzen. De Z Fold3 van Samsung was met 1750 euro een stukje goedkoper dan zijn voorganger, maar nog altijd duur.

Daar vallen twee dingen op af te dingen. De Z Flip 3 is met 1049 euro ook nog altijd duur, maar niet spectaculair duurder dan veel andere high-end smartphones. Minder schaars worden ze ook al: de Z-telefoons waren behoorlijk in trek.

Voorspelling: Daar komt een nieuwe vorm bij: smartphones met oprolbare schermen.

De smartphones met oprolbare schermen komen er nog steeds aan. OPPO liet bijvoorbeeld dit jaar de X 2021 zien, een concepttelefoon met oprolbaar scherm. Je kunt ze alleen nog niet kopen.

Gewone smartphones

Voorspelling: De keuze van Apple om geen adapter en oortjes mee te leveren met telefoons, zal vermoedelijk veel navolging vinden.

Het is een trend dat we steeds sneller onze telefoons kunnen laden, en dat leidt ertoe dat fabrikanten als Xiaomi en OPPO voorzichtig zijn met het uit de doos halen van adapters. Waarschijnlijk doen ze dat omdat gebruikers niet snel hun snelladers zullen kopen. Samsung en Google volgden wel. Maar het is zeker niet zo dat de adapter nu in elk telefoondoosje ontbreekt.

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold 3: frontcamera in scherm. © Tweakers

Camera’s achter het scherm

Voorspelling: De camera verdwijnt vanaf volgend jaar achter het scherm in plaats van in een gat in het scherm.

Samsung zette het op de Z Fold 3, maar op geen enkel ander model. Er zijn wel stappen om de technologie beter te maken, maar de kans dat dit binnen een jaar op veel meer telefoons zit, lijkt klein.

De telefoons van 2022

Eerst maar een algemene voorspelling: ‘5G’ gaat uit de telefoonnamen verdwijnen. Telefoonmakers kunnen zich namelijk niet meer onderscheiden door ergens 5G achter te zetten. Als je in 2022 een telefoon boven de 300 euro zonder 5G uitbrengt, hoor je er niet meer bij.

Wat ook een aanduiding zal worden voor een goedkopere telefoon? Een 90Hz-scherm. Voor budgettelefoons is 120Hz te veel. Mensen verwachten van een duurdere telefoon straks minstens 120Hz.

Nog een andere voorspelling: in 2021 gooide LG de handdoek in de ring en in 2022 kan het zomaar de beurt zijn aan de volgende. HTC maakt nog altijd smartphones, maar in het komende jaar kan het bedrijf opeens de stekker eruit trekken.

Camera’s

De camera’s van dure telefoons zullen beter worden. Foto's die in een omgeving met weinig licht worden gemaakt, worden beter.

Sensoren worden ook groter. Momenteel halen smartphones de grens van 1 inch; dat kan in 2022 oplopen tot meer dan 1,1 inch.

Apple was de eerste die voor een stabieler beeld de sensor bewoog in plaats van de lens. Android-telefoons gaan daar misschien ook gebruik van maken.

Ook komen er misschien meer smartphones met een uitschuifbare lens. Die techniek is niet bepaald nieuw, want compactcamera’s hebben dat al sinds jaar en dag. Een uitschuifbare lens maakt de zoom beter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Recht om (zelf) te repareren

Er is in het afgelopen jaar meer aandacht gekomen voor smartphonereparaties. Apple kondigde zijn Self Service Repair aan en de Nederlandse Fairphone 4 kreeg aandacht op een aantal van de populairste Engelse techmedia.

Zelf repareren blijft nog vaak een probleem in de telefoonwereld. Fabrikanten zien vaak het liefst dat je je telefoon naar hun eigen reparatiewinkels stuurt.

Met de komende ‘recht om te repareren’-wetgeving in de VS en Europa lijkt het een kwestie van tijd voordat hier verandering in komt. Nu LG als smartphonemaker is weggevallen, zou het iets kunnen zijn voor merken als Sony om hun smartphones gemakkelijker te repareren te maken. Sony heeft weinig marktaandeel te verliezen.

Behalve repareerbaarheid is er nóg een trend die lijkt door te zetten: langere softwareondersteuning. In het afgelopen jaren is het steeds normaler geworden om smartphones drie jaar te ondersteunen na release, inmiddels zitten veel modellen al op vier jaar en kruipen de eerste telefoons met Android naar vijf jaar.

Verbeteringen vallen tegen

Het is haast een cliché om te zeggen dat de stappen in smartphones niet zo groot zijn als voorheen. Helemaal waar is het ook niet; hardware en onderdelen worden elk jaar nog steeds flink verbeterd, maar we doen zelf weinig met al die nieuwe mogelijkheden. Als je dit jaar een telefoon hebt gekocht met Snapdragon 888 of Apple A13, wat doe je dan nu meer dan met een Snapdragon 865 of A12? Nog sneller appen of door je e-mail scrollen?

Alleen nieuwe iPhones hebben dit jaar een fors betere accuduur. De rest van de markt stond op dit gebied een beetje stil. Telefoons worden nauwelijks nog groter en daardoor past er ook geen grotere accu meer in. Dit jaar zagen we wel voor het eerst telefoons die na een half uur laden helemaal vol zitten.

Volledig scherm Samsung Galaxy K Zoom Blauw. © Tweakers

Nieuwe vormen zagen we dit jaar alleen bij prototypen, zoals concepttelefoons met oprolbare schermen. Telefoons met vouwbare schermen werden iets normaler. Samsung boekte daarentegen succes met zijn tweede Flip-model, waarmee je uitgevouwen een reguliere smartphone hebt die opgevouwen makkelijker in de broekzak moet passen.

De grootste trend is misschien wel dat we straks eindelijk langer met onze telefoons kunnen doen. Apple begint met zelfreparaties en hopelijk volgen andere fabrikanten. De ondersteuning met updates wordt zoetjesaan langer en die trend zet hopelijk door. Als je het immers aan Moeder Aarde zou vragen, is de beste telefoon die je in 2022 kunt gebruiken, de telefoon die je in 2021 al in je zak of tas had.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: