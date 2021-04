Dit zijn de beste draadloze oordopjes voor tijdens het sporten

Luister jij graag naar muziek tijdens het lopen, fitnessen of fietsen? Volgens de Londense Brunel University kan muziek je sportprestatie tot 15 procent verbeteren. Naast je sportoutfit, schaf je dus best ook een paar draadloze oortjes aan. Wij gingen op zoek naar de beste modellen die goed aansluiten én tegen een spatje zweet kunnen.

Jabra Elite Active 75t - vanaf 150 euro

De Jabra Elite Active-buds zijn opvallend klein en volledig gemaakt uit kunststof. Deze oortjes zitten zowel comfortabel als stevig in je oren. Ze zijn de enige in-ear-sporttelefoons in dit overzicht die dompeldicht zijn. Daardoor kan je ze dus niet alleen in de gutsende regen dragen, maar ook in het zwembad tot één meter diep. Ook hun geluidskwaliteit is uitstekend: het geluid is goed gebalanceerd, met heldere hoge en goed gedetailleerde lage tonen. De batterijduur bedraagt een spectaculaire 7 uur.

Volledig scherm Elite Active 75t © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Apple AirPods Pro - vanaf 196 euro

Een evergreen onder de draadloze oortjes zijn de AirPods van Apple. Hun Pro-editie is spatwaterdicht, kreeg een verbeterde pasvorm met rubberen dopjes, én heeft bovendien ruisonderdrukking. De doppen zijn van hoogwaardige kunststof gemaakt. Enkel de siliconen oordopjes zitten in je oor, wat het comfort verhoogt. Via de roosters op de achterzijde van de steel wordt de luchtdruk in je oor gereguleerd. De geluidskwaliteit van deze hippe in-ears is ronduit uitmuntend: uitstekend gebalanceerd, met heldere tonen in het hoog en behoorlijke diepgang in het laag. Hun batterij houdt het 4,5 uur vol.

Volledig scherm Apple Airpods Pro © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Huawei FreeBuds 3 - vanaf 100 euro

De Freebuds van Huawei zien er vrij robuust uit, maar door het gebruikte materiaal zijn ze vrij licht, waardoor je ze nauwelijks in je oor voelt hangen. Ondanks het feit dat de dopjes je gehoorgang niet volledig afsluiten, is de geluidskwaliteit in orde. De batterij van deze freebuds gaat zo’n 4 uur mee. Een groot voordeel van deze oortjes is de prijs: die ligt een stuk lager dan de andere in-ears uit dit overzicht.

Volledig scherm Huawei Freebuds 3 © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bose SoundSport Free Wireless - vanaf 140 euro

De Soundsport Free-oordoppen van het gekende Amerikaanse audiomerk Bose springen er op vlak van geluid bovenuit. De sound is vol en blijft helder, ook wanneer je het volume snoeihard zet. De balans tussen hoog, midden en laag is uitstekend. Bij deze oortjes worden verschillende rubberen dopjes in meerdere maten geleverd. De accuduur bedraagt zo’n vier uur, met wat hulp van de oplaadcase worden dat er tien.

Volledig scherm Bose SoundSport Free Wireless © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.