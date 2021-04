Dit zijn de beste smartwatches van dit moment

Dit is een ingekorte versie van dit verhaal. De volledige bespreking lees je op Tweakers.

Apple Watch Series 6

Volledig scherm Apple Watch Series 6. © Tweakers

Onder de streep is de Apple Watch Series 6 een erg fijne smartwatch en naar onze mening hét voorbeeld van hoe een slim horloge moet werken. Helaas is het horloge alleen met een iPhone te gebruiken en valt de accuduur nog altijd tegen. De werking van de nieuwe bloedzuurstofmeting van de Series 6 is in orde. Als je echter al een Series 5 hebt, is er wat ons betreft geen enkele reden om over te stappen, tenzij je valt voor de nieuw toegevoegde blauwe en rode kleuren waarin alleen de Series 6 beschikbaar is.

Fitbit Sense

Volledig scherm Fitbit Sense. © Tweakers

De Fitbit Sense is een fijn horloge, dat goede smartwatchfunctionaliteit combineert met prima sportfuncties en overzichtelijk gepresenteerde gezondheidsinzichten. Een uitblinker is de Sense echter niet. De smartwatchfunctionaliteit blijft daarvoor te ver achter bij die van bijvoorbeeld de Apple Watch S6 en de Samsung Galaxy Watch 3, terwijl er voor sportregistratie en analyse ook betere alternatieven te koop zijn. De Sense moet het net als andere Fitbit-horloges en -trackers vooral hebben van de laagdrempelige software, die goede inzichten biedt voor een breed publiek. Aan die goede inzichten voegt Fitbit met de Sense nu ook geavanceerdere metingen toe, waarvan wij het nut niet helemaal inzien. Wil je graag een Fitbit-smartwatch, maar kun je het stellen zonder die complexe nieuwe opties, dan is de nieuwe Versa 3, die gelijktijdig is uitgebracht en verder identieke functionaliteit biedt, een prima alternatief dat 100 euro goedkoper is.

Forerunner 745

Volledig scherm Garmin Forerunner 745. © Tweakers

De Forerunner 745 biedt (basis)smartwatchfuncties, waaronder offline muziek via Spotify, maar blinkt op dat punt niet uit. Waar Garmin wel heel goed scoort, is op het gebied van gezondheidstracking en sport. Het horloge meet desgewenst rond de klok hartslag en bloedzuurstof, en berekent stress- en energieniveaus. Daarnaast is de sportfunctionaliteit zeer uitgebreid. Niet alleen zijn er veel sportprofielen, ook houdt Garmin voortgang en herstel bij en geeft op basis daarvan suggesties voor komende work-outs.

Huawei Watch GT 2 Pro

Volledig scherm Huawei GT2 Pro. © Tweakers

De Watch GT 2 Pro is een optisch fraaie smartwatch met een mooi groot oledscherm en een ongekende accuduur van zo’n twaalf dagen op één lading. Helaas heeft het horloge ook beperkingen. Zo is de standaard aanwezige smartwatchfunctionaliteit erg karig en is het aanbod aan apps dat je zelf kunt installeren, zeer beperkt en weinig interessant. Een ander nadeel is dat alle sport- en gezondheidsdata die je registreert, binnen het ecosysteem van Huawei gevangen blijven. Exporteren van sportactiviteiten naar diensten zoals Strava is niet (eenvoudig) mogelijk. Heb je daar geen behoefte aan en wil je een fraai klokje dat basissmartwatchfuncties biedt, dan is de Watch GT 2 Pro een uitstekende keuze.

Polar Vantage V2

Volledig scherm Polar Vantage V2. © Tweakers

De Polar Vantage V2 is vooral een horloge dat gericht is op actieve sporters die hun vorderingen graag op basis van data bijhouden. Polar doet dat uitstekend, maar als allround smartwatch is het horloge zeer beperkt. De Vantage V2 voelt bovendien wat ‘ouderwets’ aan. Het horloge is feitelijk een herverpakte Vantage V1 van twee jaar geleden, met slechts een paar nieuwe functies. Dat maakt het lastig om de Vantage V2 als algemene aanrader te bestempelen, ook gezien zijn hoge prijs.

Samsung Galaxy Watch 3

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch 3. © Tweakers

De Samsung Galaxy Watch 3 is een fraaie allround smartwatch, die voor Android-gebruikers wat ons betreft de beste mix biedt van ‘traditionele’ smartwatchfuncties, fijne bediening, goede gezondheidstracking en prima sportfuncties. Het horloge heeft een goede hartslagmeter en biedt doorgaans nauwkeurige gps-registratie. Het enige nadeel is de accuwerktijd; die houdt met net iets meer dan twee dagen niet over.

OPPO Watch

Volledig scherm Oppo Watch. © Tweakers

De Oppo Watch is een fijne Wear OS-smartwatch met een groot, langwerpig scherm. Het uiterlijk van het horloge is duidelijk afgekeken van de Apple Watch. Het horloge voelt snel aan en werkt prettig. De eigen software die Oppo aan Wear OS toevoegt, is beperkt gebleven tot basisfuncties voor sport en gezondheidstracking. Op die punten loopt Oppo dus zeker niet voorop en het is jammer dat sportdata alleen met Google Fit gedeeld kunnen worden en niet met bijvoorbeeld Strava. Praktisch nadeel van het horloge is de accuduur. Die bedraagt slechts anderhalve dag.

Suunto 7

Volledig scherm Suunto 7. © Tweakers

De Suunto 7 is een fors Wear OS-horloge met een fraai scherm en een goede sportapp met onder andere offline kaarten en routes, maar verder heel weinig toegevoegde functionaliteit. Suunto’s eigen app logt alleen sportactiviteiten en biedt geen algemene gezondheidsfuncties. De werktijd op de accu bedraagt net iets meer dan één dag, waarmee het ook op dit punt de hekkensluiter uit de test is.

TicWatch Pro 3

Volledig scherm TicWatch Pro 3. © Tweakers

De Mobvois TicWatch Pro 3 is een bijzondere smartwatch met een dubbellaags scherm bestaande uit een always-on-monochrome lcd die weinig energie gebruikt, met daarachter een fullcolor-oledscherm. Het horloge heeft een voor Wear OS-begrippen lange accuduur van ruim vier dagen en biedt uitgebreide sport- en gezondheidstracking. Mobvois’ smartphoneapp oogt helaas wat rommelig en zou een make-over mogen krijgen. Ook de nauwkeurigheid van de hartslagmeter en gps-registratie is niet optimaal.

