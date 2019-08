Dit zijn de beste speakers met slimme spraakassistent

Google Assistant is nu bijna een jaar officieel beschikbaar in Nederland en het aantal slimme speakers met deze dienst en Google Cast neemt gestaag toe. Maar, luisteren ze allemaal even goed, en hoe zit het met de muziekweergave? Wij testten speakers met de spraakassistent van de grote reus uit Silicon Valley.

Google Assistant, de digitale assistent van Google, is in het Engels al geruime tijd op Android smartphones beschikbaar, maar spreekt sinds een jaar ook Nederlands. Spreek of typ een zoekopdracht in de Google App, en de assistent zoekt het bijbehorende antwoord op. Het kan ook handiger, of beter: zonder handen. Speakers met ingebouwde Google Assistant maken het mogelijk om (zoek)opdrachten uit te voeren, simpelweg door tegen de speaker te praten.

Deze slimme speakers analyseren overigens niet continu alles wat je zegt, ze reageren op de ‘wake words’ ,,Hey Google” en ,,OK Google!” Nadat je een van deze hebt gesproken, neemt de speaker jouw stem op, waarna deze data razendsnel in de cloud geanalyseerd wordt en Google met een antwoord terugkomt of een actie uitvoert.

Simpele vragen als ‘Wat voor weer wordt het morgen?’ en ‘Staat er file onderweg naar mijn werk?’ worden vrijwel direct beantwoord. Google Assistant speakers kunnen daarnaast ook simpele taken uitvoeren. ‘OK Google, zet een timer van 10 minuten’ resulteert tien minuten later in een duidelijk hoorbaar alarm uit de slimme speaker die je dit commando hebt gegeven. Daarnaast kan Google Assistant ook met apparaten in en om je huis communiceren.

Heb je bijvoorbeeld slimme verlichting, dan kan je deze met stemcommando’s in- en uitschakelen, dimmen en van kleur laten veranderen. Ook zijn er bijvoorbeeld zonwering, robotstofzuigers en keukenapparatuur die je via Google Assistant spraakgestuurd kunt bedienen. Indien gewenst kan je zelfs zogenaamde recepten aanmaken. Zo kan je bijvoorbeeld met de opdracht ,,OK Google, Movie time!” de tv laten inschakelen, de gordijnen sluiten en de lichten dimmen.

De alledaagse instapvariant (Google Home Mini, rond de 59 euro, vaak goedkoper)

Volledig scherm Home Mini © Google Home Mini

Officieel kost de Mini 59 euro, maar het apparaat is regelmatig in de aanbieding en is in de praktijk vaak al te koop voor zo’n drie tientjes. De Home Mini lijkt qua vorm en afmetingen op een donut, maar dan zonder het gat. Wij testten de witte versie die aan de bovenzijde is gewerkt met grijs luidsprekerdoek, maar er zijn ook zwarte en oranje varianten verkrijgbaar. Achter het luidsprekerdoek zitten vier statusleds en twee drukgevoelige punten links en rechts om het volume aan te passen (wat ook met stemcommando’s kan); aan de achterzijde vinden we een schuifschakelaar om de ingebouwde microfoon uit te schakelen.

De Home Mini is voorzien van twee microfoons, die geluid ook van grotere afstand prima opvangen en spraak meestal uitstekend interpreteren. Meestal, want als er te veel omgevingsgeluid is, krijgt de Home het moeilijk. Onder het luidsprekerdoek is één 4cm luidspreker verwerkt, die prima geschikt is om spraak weer te geven, maar voor fijne muziekweergave ongeschikt is.

De speaker klinkt erg iel, met scherpe hoogweergave, een rommelig middenbereik en complete afwezigheid van bas. Via de Google Home app kan je lage en hoge tonen beide van -6 tot +6dB bijregelen, maar dit biedt geen soelaas bij de Mini. Kortom, de Home Mini is voor muziekweergave ongeschikt, tenzij je hem via Bluetooth koppelt aan externe speakers. Eén voordeel heeft de Home Mini wel boven de concurrentie: met een verbruik van slechts 1,3 watt is het de zuinigste luidspreker uit de test.

De grote broer (Google Home Max, vanaf 400 euro)

Volledig scherm Home Max © Google

Waar Google enerzijds de kleinste, lichtste en goedkoopste speaker uit deze test levert, heeft het met de Home Max ook de grootste, zwaarste en duurste luidspreker van alle modellen. De Google Home Max meet 34 bij 19 bij 15 centimeter en weegt meer dan 5 kilo. De Max is zoals gezegd nog niet officieel in Nederland te koop en de twee winkels die de Home Max op moment van schrijven wél te koop aanbieden, hebben op het moment van schrijven geen voorraad en vragen er gemiddeld 424 euro voor. Over de grens in Duitsland shoppen loont daarom de moeite, want daar is deze luidspreker direct te koop voor ruim onder 400 euro.

De stemherkenning van de Max is goed, maar het is vooral de geluidskwaliteit van de ingebouwde luidsprekers die imponeert. De Smart Sound technologie bepaalt aan de hand van de zes ingebouwde microfoons hoe de akoestiek binnen de ruimte is en past de weergave van de luidspreker hierop aan. Plaats je de luidsprekers dicht bij een wand of in de hoek, dan heeft dit namelijk een versterkend effect op de lage tonen, wat door de Smart Sound technologie (grotendeels) wordt gecompenseerd. Als we de luidspreker verplaatsen tijdens het afspelen van muziek, horen we soms inderdaad dat de basweergave zich na enkele seconden aanpast, doorgaans met goed resultaat.

De Max is een grote en dus ook dure luidspreker die klinkt als een klok en bovendien ook érg luid kan spelen, prima om ook een grotere ruimte met muziek te vullen.

De favoriet (LG WK7 Black, 95 euro)

Volledig scherm WK7 © LG

Ook LG heeft sinds enige tijd een Google Assistant luidspreker in het programma. De LG WK7 kost gemiddeld iets meer dan 110 euro en is daarmee relatief betaalbaar. Het apparaat is een compacte maar brede cilinder, met rondom een metalen speakergrille die vrijwel de gehele hoogte van het apparaat beslaat. Vlak onder de bovenrand zijn er vier witte leds achter de grille weggewerkt, zij het helaas niet geheel onzichtbaar.

De twee ingebouwde microfoons van de WK7 doen hun werk prima. De WK7 herkent stemcommando’s feilloos, onder moeilijke omstandigheden eigenlijk net zo goed als de Home Max en daarmee iets beter dan de andere Google Home en JBL Link 20 luidsprekers.

Boven op de WK7 prijkt de slogan ‘With MERIDIAN Technology’, wat onze verwachtingen over de geluidskwaliteit meteen doet stijgen. Meridian is een high-end audio merk met veel kennis van geluidsverwerking. Hoewel de exacte aard van de samenwerking met LG voor de WK7 ons niet duidelijk is, stelt deze luidspreker gezien zijn gemiddelde prijs van 109 euro (nu zelfs 95 euro) zeker niet teleur. Het geluid van de cilindervormige luidspreker is duidelijk naar voren gericht en heeft een prettig karakter, althans wanneer de luidspreker correct is ingesteld.