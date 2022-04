Dit zijn de handige manieren om smartphonegesprekken op te nemen

Soms kan het best handig zijn om een telefoongesprek op te nemen. Bijvoorbeeld voor een belangrijk interview of sollicitatie, of als je met iemand een geschil hebt. Zo doe je dat.

Een telefoongesprek opnemen anno 2022? Bij de meeste mensen gaan dan direct de privacy-alarmbellen rinkelen. Toch mag je dit privé nog steeds doen, zolang je zelf als opnemende partij maar aan het gesprek deelneemt. Het is dus niet strafbaar en je hoeft hier ook geen melding van te maken. Het is natuurlijk wel zo netjes om dit vooraf even te zeggen. Als bedrijf mag je niet zomaar een gesprek opnemen met iemand anders; je moet dit altijd vooraf melden en de andere partij kan dit weigeren. Daarom hoor je vaak als je in de wacht staat bij servicedesks van bedrijven: ‘Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden’.

Google Phone

Beschikbaar voor Android

Wil Google nu wel of niet dat je gesprekken kunt opnemen? Vroeger kon je het met behulp van apps op Android best makkelijk telefoongesprekken opnemen, daarna werd het weer wat lastiger omdat Google het tegenging. Nu is het weer ietsje makkelijker geworden, met de hulp van Google’s eigen software. Het lijkt erop dat techgigant zelf ook niet helemaal weet wat men er mee aan moet.

Feit is dat Google inmiddels een eigen telefoon-app heeft, genaamd Google Phone. In het Nederlands vind je die onder de naam ‘Telefoon’. Op sommige Android-telefoons is deze app vooraf geïnstalleerd, maar als dat niet het geval is kun je het downloaden uit de Google Play Store. Belangrijk is wel dat je de app alleen kunt gebruiken als je deze als je standaard telefoon-app instelt.

Dit zorgt ervoor dat elke oproep middels de app van Google gaat. Je kunt nu, afhankelijk van de versie van je besturingssysteem en je model smartphone, gaan opnemen. Tik op het scherm van het actieve gesprek op ‘Opnemen’. Tik op ‘Opname stoppen’ om de opname na afloop of vroegtijdig te stoppen. De opnames worden op het apparaat zelf bewaard, zodat ze privé blijven. Je kunt de gesprekken dus niet terugvinden in de cloud of ergens anders buiten het apparaat. Als je telefoon in de wasmachine beland, zijn je opnames dus verdwenen.

TapeACall Pro

Beschikbaar voor Android en iOS

TapeACall Pro is bij uitstek een handige app voor iedereen die regelmatig gesprekken moet opnemen. Denk bijvoorbeeld aan journalisten of advocaten. Om een gesprek te voeren met de app, kiest je eerst de TapeACall opname-optie. Tijdens het telefoongesprek tik je op de samenvoeg-knop om het gesprek op te nemen. De app maakt een opname en je kunt back-ups bewaren in de cloud of delen via e-mail. De app werkt snel, intuïtief en heeft een gebruiksvriendelijke look en interface. TapeACall heeft een gratis versie waarmee je beperkt gesprekken kunt opnemen, maar de betaalde versie (€10,99) is uitgebreider en zonder dergelijke beperkingen.

RecMyCalls

Beschikbaar voor iOS

RecMyCalls werkt vergelijkbaar als TapeACall. Je kunt instellen dat de app gesprekken met bepaalde telefoonnummers automatisch opneemt en de betaalde versie geeft je een onbeperkt aantal opnames. Het handige van Call Recording (iOS) is dat deze app niet alleen het gesprek opneemt, maar ook kan uitschrijven. Uiteraard is het verstandig om altijd zelf nog even een check te doen, maar dit kan je veel tijd besparen als je regelmatig een transcript moet maken. Er is een gratis en een betaalde versie. Die laatste geeft je volle toegang tot alle functies, maar werkt met een abonnementsmodel.

Call Recorder – Cube ACR

Beschikbaar voor Android

Een telefoongesprek opnemen is een heel ander verhaal dan een gesprek op bijvoorbeeld WhatsApp bewaren. Apps zoals WhatsApp, Facebook Messenger, Skype en Slack communiceren middels ‘Voice over IP’ (VoIP), een techniek die een heel andere aanpak vereist. Er zijn maar weinig apps die hier goed mee samenwerken. Een uitzondering is Call Recorder.

Deze app pakt de zaken behoorlijk anders aan, waardoor je zowel normale telefoongesprekken als VoIP-oproepen kunt opnemen. De installatie van de app is best uitvoerig en je moet nogal wat machtigingen toestaan voordat de app behoorlijk werkt. Dat kan nogal intimiderend overkomen en is even een klusje, maar daarna werkt het goed. De software legt als het ware een laag over je scherm. Er is ook hier een gratis en een betaalde versie (€9,99 per jaar), waarbij die laatste logischerwijs meer opties heeft zoals onder andere automatische back-up, automatische verwijdering en bestandsbeveiliging.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: