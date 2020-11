Dit zijn de populairste draadloze koptelefoons

Wie tijdens het werken of wandelen uren aan een stuk naar muziek of podcasts wil luisteren, koopt het beste een koptelefoon die goed rond de oren zit. Dit zijn de vier populairste modellen met verschillende doeleinden.

Wanneer je een nieuwe koptelefoon koopt is comfort, naast de geluidskwaliteit, een belangrijke factor. Door voor een draadloos toestel te kiezen hoef je nooit meer de kabels te ontwarren, blijf je nergens aan hangen en speelt de muziek gewoon door als je even opstaat.

Sony WH-1000XM4 (vanaf 345 euro)

Sony WH-1000XM4.

Sommige koptelefoons gaan wel héél ver op technologisch vlak. De Sony WH-1000XM4 bijvoorbeeld. Het toestel is met een kostprijs van 345 euro aan de dure kant, maar belooft dankzij verschillende innovatieve technologieën zuiver geluid met minder ruis. Zo is er de ambient sound-functie die omgevingsgeluid filtert maar bepaalde zaken, zoals een naderende auto of de aankondiging van je trein, wel doorlaat. De koptelefoon reageert wanneer je praat of het toestel van je oren haalt, zodat het de muziek automatisch kan pauzeren.

Bose Quietcomfort 35 II (vanaf 219,95 euro)

Bose Quietcomfort 35 II.

Het geld dat je voor de Bose Quietcomfort 35 II neerlegt is een stuk lager dan wat je voor gelijkaardige toestellen moet betalen. Deze koptelefoon heeft een prima geluidskwaliteit en draagcomfort. De batterij gaat 20 uur mee, maar er is ook een snellaadfunctie waarmee je het toestel in een kwartier voor 2,5 uur luisterplezier oplaadt. De actieve noise cancelling van de koptelefoon kan je in de bijbehorende applicatie naar eigen wens aanpassen.

SteelSeries Arctis 7 (vanaf 147,90 euro)

SteelSeries Arctis 7.

Ben je vooral op zoek naar een draadloze koptelefoon die je kan gebruiken tijdens het gamen? Dan is de SteelSeries Arctis 7 misschien wel iets voor jou. De verbinding tussen deze koptelefoon en je andere toestellen is razendsnel, waardoor er niets verloren gaat. Niet alleen het geluid is top, dankzij de ingebouwde microfoon kan je met je vrienden praten terwijl jullie spelen. De batterij gaat maar liefst 24 uur mee - meer dan voldoende voor een dag en nacht gamen.

Philips PH805 (vanaf 119 euro)

Philips PH805.

Draadloze koptelefoons van zo’n honderd euro zijn vaak van bedenkelijke kwaliteit, maar de Philips PH805 biedt absoluut waar voor je geld. Dankzij het gebalanceerde geluid en het grote draagcomfort kan dit toestel zelfs de concurrentie aan met koptelefoons in het iets duurdere segment. Uiteraard is de noise cancelling niet zo fantastisch als bij de allerbeste toestellen en mist het ook de hippe snufjes van de Sony WH-1000XM4, maar wie een beperkt budget heeft doet met deze koptelefoon absoluut geen miskoop.

