Dit zijn deze zomer de beste smartphones tot 250 euro

Beste KoopElke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het budgetsegment tussen de 150 en 250 euro.

Er zijn in de afgelopen twee maanden niet enorm veel toestellen bijgekomen, maar wel een aantal. Zo hebben we de Xperia 1 II en 10 II meegenomen, hebben we de LG Velvet en Motorola Edge op de pijnbank gelegd en doet prijsvechter Poco F2 Pro mee. Ook hebben we een paar nieuwe Galaxy-telefoons in de lage klasse toegevoegd.

Dat is natuurlijk niet het enige waarmee we deze gids vernieuwen. Sommige prijzen zijn naar beneden gegaan en andere vreemd genoeg juist gestegen. Dat heeft tot gevolg dat smartphones die twee maanden geleden een aanrader waren, dat nu soms niet meer zijn. Ook kan een toestel zich plotseling hebben ontpopt tot koopje. Toch moeten we zeggen dat we deze keer weinig grote prijsdalingen hebben gezien in vergelijking met sommige andere keren. Hoe dan ook, dit zijn volgens ons na uitgebreid onderzoek, per categorie de beste smartphones van dit moment.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (vanaf 234 euro)

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 8 Pro © Xiaomi

Deze telefoon - die ook in de vorige gids een plekje had - is om vele redenen een aanrader. De zeer goede specificaties voor deze prijs vormen daar een van. De processor is snel, je kunt hem krijgen met 128GB opslag voor weinig extra euro’s en 6GB werkgeheugen is lekker voor het snel wisselen tussen apps. De behuizing is stevig en de vingerafdrukscanner achterop hebben we in deze prijsklasse liever dan een tragere scanner achter het scherm.

Ook de accuduur mag er wezen, geholpen door de gulle 4500mAh accucapaciteit. Een potentieel nadeel is wel dat het een grote en vrij zware smartphone is. Het grote scherm heeft een prima 1080p-resolutie. Het is wel een lcd-scherm, maar de toestellen in deze prijsklasse met oledschermen vragen concessies die we niet graag doen. Tot slot is de camera ook goed en veelzijdig voor deze prijsklasse, en dat is mooi meegenomen.

Motorola Moto G8 Plus (vanaf 198 euro)

Volledig scherm Motorola G8 © Motorola

Het duurt niet heel lang meer voordat de G8-toestellen worden vervangen door hun opvolgers, maar dat betekent niet dat een G8 een slechte keuze is. De G8 Power en G8 Plus vallen binnen deze prijsklasse en hebben zeer vergelijkbare specificaties. Op het eerste gezicht zou je misschien naar de G8 Power neigen, omdat de accucapaciteit hoger is. Dat vertaalt zich in onze accutests ook daadwerkelijk in een langere accuduur en dat maakt dit toestel zeker een goede keuze voor accuvreters.

Toch is de G8 Plus voor de meesten waarschijnlijk een betere keuze, omdat hij net iets meer allround is. Alsnog heeft hij namelijk een goede accuduur, maar vooral ook een betere camera. Het gaat ons dan vooral om de primaire sensor, die beter is dan bij de G8 Power. Ten opzichte van andere toestellen in deze prijsklasse heeft hij een fijn scherp scherm dat goed af te lezen is in direct zonlicht. Ook laadt het toestel snel op.

Samsung Galaxy M21

Volledig scherm Samsung Galaxy M21 © Samsung

Een nieuwkomer deze zomer! Hij heeft net even een minder goede prijs-kwaliteitverhouding dan de Xiaomi Redmi Note 8 Pro, maar wel een mooi contrastrijk oledscherm met een prima 1080p-resolutie en dat is een zeldzaamheid in deze klasse.

Met de accuduur zit het ook snor, blijkt uit onze accutests. Door onder meer de grote 6000mAh-accu is het geen licht toestel, maar het is wel lichter dan de Note 8 Pro. De behuizing is van plastic en voelt wat goedkoper aan dan bij veel andere toestellen in deze klasse. De hardware is op papier niet slecht, maar het toestel voelt niet erg snel aan. De camerakwaliteit is voor deze prijsklasse zeer acceptabel.