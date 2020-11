Dit zijn nu de beste (en eerlijkste) televisiedeals voor deze Black Friday-week

De deals in dit artikel worden elke vijftien minuten geüpdatet waardoor de beste deals meteen zichtbaar zijn. Daarnaast kun je de prijzen vergelijken met de prijs van een week geleden. Hierdoor is meteen duidelijk of er sprake is van échte aanbieding.

Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5 procent lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.

De jungle van tv-termen, maar dan uitgelegd.

Ken je resolutie. UHD, of minder specifiek 4K, is de nieuwe standaard in televisieland. 1080p-televisies, of Full HD televisies, worden inmiddels veel minder geproduceerd. Qua content in UHD moet je echter nog even zoeken. Geen enkele Nederlandse zender zendt in deze resolutie uit. Voor UHD moet je dus echt kijken naar Netflix (die veel shows tegen een hogere abonnementsprijs in UHD aanbiedt) of andere streamingdiensten zoals Amazon, Videoland en YouTube.

Het wordt pas waard om een UHD-televisie in huis te nemen als die groter is dan 55 inch. Daaronder zie je het verschil tussen UHD en 1080p eigenlijk niet. Dat is ook afhankelijk van de kiijkafstand: zit je verder dan bijvoorbeeld 2.5 meter van het scherm af, dan is het verschil ook te verwaarlozen.

Wat is verversingsfrequentie of het aantal hertz. De verversingsfrequentie is verantwoordelijk voor de soepelheid van de beelden op de televisie. We zouden hier een heel verhaal kunnen ophangen over persoonlijke voorkeuren en technieken maar in de essentie: let hier niet op. Verversingsfrequenties op tv's is eigenlijk een marketingverhaal. Hebben we het over computermonitoren, dan is het een ander verhaal die vooral voor de fanatieke gamer belangrijk is.

Wat is in godsnaam het verschil tussen OLED, QLED, LED en LCD-schermen?

Op dit moment kom je twee belangrijke schermtechnieken tegen op de markt: oled en lcd. Oled heeft als voordeel dat vooral de zwartwaarden en kijkhoeken bijzonder goed zijn. Lcd is al wat langer op de markt, maar goede lcd-modellen moeten het hebben van enorme helderheid en kleurbereik.

Verder kun je de termen led en QLED tegenkomen. Led is in principe gewoon lcd, maar QLED is een serie televisies gemaakt door Samsung. Door de Quantum Dot-filter wordt het kleurbereik van deze televisies veel beter, wat weer voor concurrentie met de oled-schermen zorgt.