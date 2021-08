'Door politicus verkrachte' vrouw (24) steekt zichzelf live op Facebook in brand in India

In India zijn activisten en voorvechters voor vrouwenrechten in de ban van de gruwelijke zelfdoding van een 24-jarige vrouw, die zich na een vermeende verkrachting door een politicus in de steek gelaten voelde door de overheid. De vrouw en een vriend staken zichzelf voor het Hooggerechtshof in Delhi in brand, voor de ogen van vele duizenden kijkers op Facebook. De twee vrienden overleefden de wanhoopsdaad niet.

Het drama draait om een verkrachtingszaak die de landelijke politiek op haar grondvesten deed schudden. De 24-jarige vrouw beschuldigde een parlementslid van de landelijke Bahujan Samajpartij ervan dat hij haar in zijn huis heeft verkracht. Het vermeende slachtoffer deed in mei 2019 aangifte, waarop politicus Atul Rai een maand later werd gearresteerd. De man ontkent de beschuldigingen, maar zit sindsdien wel in de gevangenis.

Zijn familie probeert de politicus lopende het onderzoek uit de cel te krijgen. In november deed de broer van de verdachte aangifte bij de politie, waarbij hij het vermeende slachtoffer beschuldigde van valsheid in geschrifte, meldt BBC. De vrouw, een studente uit deelstaat Uttar Pradesh, zou volgens de broer in haar aangifte niet de waarheid hebben verteld over haar geboortedatum en zou daarmee dus een strafbaar feit hebben gepleegd.

Triest dieptepunt

De politie vaardigde begin deze maand een arrestatiebevel uit, omdat de vrouw ondanks verschillende invallen onvindbaar zou zijn. Onzin, zeggen haar ouders tegen Indian Express. ,,Mijn dochter is nooit ondergedoken. Ik weet niet waarom ze een arrestatiebevel tegen haar hebben uitgevaardigd. Ze was boos en teleurgesteld. Ik wil dat de regering streng optreedt tegen de politieagenten. Mijn dochter werd lastiggevallen en gemarteld”, klinkt het bij de familie.

Het aanhoudende conflict met de autoriteiten bereikte vorige week een triest dieptepunt, toen de 24-jarige vrouw en een vriend besloten zich live op Facebook te verwonden. Ze beschuldigden de politie, justitie, de rechtspraak en de politiek ervan dat ze tegen haar samenspanden. ,,De autoriteiten dwingen ons sinds november 2020 om te sterven. We willen dat jullie allemaal, de burgers van Uttar Pradesh en het land, dit horen”, zei de vrouw. ,,De stap die we gaan zetten, is pijnlijk en beangstigend. We zijn ook een beetje bang, maar deze angst is zinloos.”

Intimidatie

De vrienden besprenkelden zichzelf na hun oproep met benzine en staken vervolgens het vuur aan. Het tweetal werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van de vrouw bleek voor 85 procent verbrand. Ze overleed gisteravond aan orgaanfalen. De man was voor 65 procent verbrand. Hij stierf zaterdag in het ziekenhuis. ,,We hebben ze geopereerd op de dag dat ze bij ons werden gebracht, maar ze hadden ernstige brandwonden en behandeling was moeilijk”, aldus een ziekenhuisbron tegen Indiase media.

De politieke partij van de verdachte zou de 24-jarige vrouw al sinds de aangifte in 2019 hebben lastiggevallen en geïntimideerd, zeggen de ouders. ,,Ze wilden dat we de zaak introkken, maar dat deden we niet. Ze hadden ook wat video’s en bedreigden ons, maar mijn dochter zei dat ze door zou vechten”, vertelt haar vader tegen de Indiase krant.

De staatsautoriteiten melden volgens BBC dat ze twee agenten hebben geschorst en de toedracht van het drama onderzoeken. Het gaat om rechercheurs die onderzoek deden naar de aangifte die tegen de vrouw was ingediend.

Vrouwen in India

Het lot van de overleden vrouw is onderdeel van een reeks van gruwelijke misdaden tegen vrouwen in India, dat door de vele verkrachtingen de reputatie heeft een van de slechtste landen voor vrouwen en meisjes te zijn. De regering stelde recentelijk op basis van gegevens uit 2018 dat elk kwartier een vrouw zou worden verkracht in het land.

Uit officiële cijfers blijkt dat in 2017 ruim 32.000 keer aangifte is gedaan van verkrachting. Het duurt volgens critici te lang voordat rechtbanken uitspraak doen in misbruikzaken. ,,Er is nagenoeg geen bescherming voor vrouwen. Criminelen begaan openlijk misdaden”, klaagde Priyanka Gandhi Vadra, leidster van de Congrespartij, destijds op Twitter.

Uttar Pradesh, de deelstaat waar het 24-jarige slachtoffer vandaan kwam, staat onder leiding van de hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi en geldt als de onveiligste deelstaat voor vrouwen. In december 2019 kwam een 23-jarige kasteloze vrouw in Uttar Pradesh om, nadat zij door een groep mannen in brand was gestoken. Dat gebeurde toen ze naar de rechtbank wilde gaan om een aanklacht wegens verkrachting in te dienen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: