Draadloos stofzuigen? Dit zijn momenteel de vier populairste steelstofzuigers

Veel mensen zweren bij een klassieke stofzuiger voor het zwaardere schoonmaakwerk, maar een draadloos model is toch heel handig om in huis te hebben. Dit zijn de vier populairste steelstofzuigers die momenteel op de markt zijn.

Dyson Cyclone V11 Absolute (€ 649)

Volledig scherm Dyson © Dyson

De koning in stofzuigerland blijft tot nader order het Britse merk Dyson. De V11 Absolute, het huidige topmodel uit het assortiment van het bedrijf, is zeker aan de prijzige kant, maar hij heeft zo’n fenomenale zuigkracht dat hij een klassieke sledestofzuiger kan vervangen, terwijl hij tegelijkertijd de veelzijdigheid van een handstofzuiger heeft. Je krijgt er bovendien een stevige batterij bij, waardoor het toestel het lang zelfstandig uitzingt.

Xiaomi Roidmi F8 (€ 250)

Volledig scherm Xiaomi © Xiaomi

Het Chinese bedrijf Xiaomi is zich momenteel op zowat elke denkbare technologische markt aan het storten, en dus ook op die van de stofzuigers. De Roidmi F8 valt op met zijn ruime keuze aan accessoires en de bijhorende app (via je smartphone kan je dan zien wanneer je het reservoir moet legen en/of de filters aan reiniging toe zijn). Een oplaadbeurt duurt ongeveer 2,5 uur, wat relatief snel is.

Philips SpeedPro Max (€ 329)

Volledig scherm Philips steelstofzuiger © Philips

Voor je dagelijkse schoonmaakwerk is deze krachtpatser van Philips erg geschikt. Hij blinkt uit in accucapaciteit, zuigkracht en soepelheid in gebruik, en is ook zelf gemakkelijk schoon te maken. Wel blijven lange haren weleens in de borstel hangen, en kan hij wegens de ronddraaiende borstel geen broodkorsten opzuigen.

Kärcher FC 5 (€ 174)

Volledig scherm Kärcher © Kärcher