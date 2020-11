Droombaan: verdien 8000 euro door twee weken op internet te surfen

Opera, de belangrijkste concurrent van de browsers Chrome en Firefox, richt z’ n pijlen op 18-plussers wier enige taak het is om alle hoeken van het internet te verkennen of hun ervaringen online te delen. De opdracht duurt twee weken en vindt deze winter plaats.

Voor wat hoort wat en in het geval van deze baan is dat niet mis: de uitverkoren sollicitant krijgt maar liefst 8000 euro op zijn bankrekening gestort. ,,Als jij die vriend bent die anderen met de nieuwste memes verrast of je bent een natuurtalent in het vinden van de meest bizarre dingen op internet, dan is dit jouw geluksdag”, aldus Opera.

Obsessie

Concreet is het internetbedrijf over de hele wereld op zoek naar iemand die het Engels vloeiend beheerst, een stabiele internetverbinding heeft en ouder is dan 18. ‘Een obsessie voor het surfen naar de meest willekeurige dingen online’ mag ook niet ontbreken.

Wie een gooi wil doen naar de functie van personal browser wordt gevraagd een korte video van 15 à 60 seconden in te sturen, waarin hij of zij het belangrijkste browsingmoment van zijn of haar leven bespreekt. De sollicitatieperiode loopt nog tot 13 november.

