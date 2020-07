Drukte bij landelijk coronatest-nummer zorgt voor langere wachttijden

Het landelijke coronatest-afsprakennummer (0800-1202), waar iedereen met klachten van het coronavirus zich kan melden om getest te worden, was vandaag ‘s ochtends en rond het middaguur slecht bereikbaar. ,,Wat we elke keer zien, is dat er een piek in de ochtend zit. Als mensen lang moeten wachten, krijgen ze een bandje dat ze een halfuur later terug moeten bellen. Inmiddels hebben we ‘s ochtends meer callcentermedewerkers ingezet’’, aldus de woordvoerder.



Toch voorkwam dat vandaag niet dat de lijn slecht bereikbaar was. De testlijn krijgt sinds gisteren weer meer telefoontjes. ,,Woensdag was – na 1 juni, de dag waarop de lijn gelanceerd is – de drukste dag’’, zegt de woordvoerder. ,,Toen is de lijn 33.000 keer gebeld, dat is een enorme stijging vergeleken met vorige week, toen we zo’n 20.000 telefoontjes minder hadden.’’