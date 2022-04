Duitsland rolt grootste ondergrondse drugsmarktplaats op, 23 miljoen euro in beslag genomen

Het Duitse Bundeskriminalamt, de Duitse federale politie, vergelijkbaar met de Amerikaanse FBI, heeft de actie dinsdag naar buiten gebracht. Volgens justitie is nog niet bekend wie de beheerders zijn.



Hydra Market bestond sinds 2015 en stond op het darkweb, een afgeschermd deel van internet dat alleen met speciale software te bereiken is en wat veel gebruikt wordt voor criminaliteit. Het platform had meer dan 19.000 verkopers en ongeveer 17 miljoen klanten. Die handelden vooral in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Alleen al in 2020 zou er voor meer dan 1,2 miljard euro via het netwerk zijn verhandeld. De site was in het Russisch.