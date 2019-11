Duizenden accounts Disney+ overgenomen en te koop aangeboden op fora

Disney + kwam officieel vorige week dinsdag uit, maar duizenden gebruikers klagen nu al op verschillende sites over overgenomen accounts. Deze worden te koop aangeboden voor bedragen tussen de drie en elf dollar, zo meldt techsite ZDNet. Er is vaak een creditcard verbonden aan de accounts. Zo kunnen de ‘verkopers’ gemakkelijk een jaarabonnement afsluiten en dit vervolgens doorverkopen.



Er is geen sprake van een datalek. Volgens ZDNet lijken de hackers toegang te krijgen tot de accounts door simpelweg e-mailadressen en wachtwoorden te mixen en matchen. Een aantal ‘gehackte’ gebruikers gaf aan de site toe dezelfde e-mailadressen en wachtwoorden te gebruiken als op andere websites. Dat maakt het simpel voor kwaadwillenden.



Door een aantal grote hacks van de afgelopen jaren zijn miljoenen van deze combinaties achterhaald, waardoor het voor hackers een kwestie van uitproberen wordt. Het advies luidt dan ook: gebruik bij elke website een ander wachtwoord. Een andere mogelijke oplossing ontbreekt bij de streamingdienst: tweestapsverificatie. Daarbij moeten gebruikers elke keer een unieke code invullen bij het inloggen.

10 miljoen

Disney+ lanceerde vorige week in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Eerder werd de streamingdienst al maanden getest in Nederland. Of en waarbij dat heeft geholpen, is onbekend.

Bij de lancering klaagden gebruikers over technische problemen. Dat heeft talloze mensen er echter niet van weerhouden om zich massaal aan te sluiten bij de dienst; volgens de eerste cijfers hebben zo’n tien miljoen mensen een account aangemaakt.