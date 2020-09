Duizenden euro’s betalen voor een televisie met haarscherp beeld: is dat het wel waard?

In de wereld van de televisies geldt, net als in heel wat andere sectoren, dat alles steeds groter, scherper en beter moet worden. Maar vanaf wanneer betaal je als consument puur voor de luxe? Hoe zit het bijvoorbeeld met de resolutie van het scherm: loont het echt om duizenden euro’s voor een toptoestel met 8K-resolutie neer te leggen?

Hoeveel plek je voor een nieuwe televisie hebt, is één van de belangrijkste factoren die bepalen hoe groot het toestel zou kunnen zijn. In een woonkamer die amper drie meter breed is, loont het niet echt om een gigantisch scherm te plaatsen. Een ideale stelregel is om de afstand van je bank of stoel tot de plek waar je televisie komt in centimeters te vermenigvuldigen met 0,2. Het resultaat hiervan is het aangeraden tv-formaat in inches.

Bijvoorbeeld: als je zitplek op twee meter afstand van je scherm staat, reken je 200 (cm) x 0,2, wat uitkomt op een toestel van 40 inch (102 cm).

Tweede belangrijke factor als je een nieuwe televisie kiest, is de resolutie. Die wordt uitgedrukt in pixels, en bepaalt de scherpte van je beeld. Bij kleinere toestellen - van 20 tot 32 inch - zal je weinig merken van die resolutie. Maar vanaf de middenmaat en zeker bij televisies boven de 58 inch (147 cm), begint het belang van een hogere resolutie wél hard mee te tellen. We lopen langs de vier belangrijkste niveaus, met telkens een toptoestel in elke categorie.

Nog een belangrijke factor is de verversingssnelheid, maar die is vooral van belang voor gamers, dus die laten we hier even achterwege.

HD Ready

Meestal is HD Ready het laagste niveau, wat neerkomt op een minimale resolutie van 1280 bij 720 pixels. Dit is vooral handig voor een kleiner toestel van hoogstens 32 inch (81 cm), dat je bijvoorbeeld in je slaapkamer of keuken zou kunnen gebruiken. De scherpte zal minder goed zijn, maar de prijzen liggen dan ook een stukje lager.

Maar om eerlijk te zijn: ga minstens voor Full HD. Je betaalt ietsje meer, maar wat je er voor terugkrijgt is veel beter. Mocht je echt heel laag in je budget zitten, dan raden we de Salora 32LED1500 aan. Te koop vanaf 119 euro en is dus ideaal als tweede of zelfs derde toestel.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Full HD - Samsung UE32T5300 (vanaf 299 euro)

Volledig scherm Samsung UE32T5300. © Samsung

Een niveau hoger vinden we Full HD-resolutie (1080p), goed voor 1920 bij 1080 beeldpunten. Momenteel is dat nog steeds de resolutie die je het vaakst vindt. Het is niet de top, maar wel prima om bijvoorbeeld films op Blu-ray mee te bekijken. Ook video’s op YouTube of Netflix kun je hiermee prima streamen op je televisie. De Nederlandse tv-zenders zenden ook uit in Full HD.

De Samsung UE32T5300, die met het internet verbonden kan worden, is één van de toppers in dit segment.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ultra HD 4K - LG OLED55C9PLA (vanaf 1499 euro)

Volledig scherm LG OLED55C9PLA. © LG

Lange tijd was Full HD het allerhoogste niveau, tot de Ultra HD 4K-schermen kwamen. Deze televisies zijn ideaal voor wie vaak films streamt of op de nieuwste spelconsoles speelt. Netflix heeft een Premium-abonnement waarop het films en series in Ultra HD aanbiedt en de PlayStation 5 zal een 4K Ultra HD Blu-ray speler bevatten.

Het 55 inch-scherm van deze LG is op technisch vlak sowieso een aanrader, maar gebruikt heel wat software om de kijkervaring naar een nog hoger niveau te tillen.

We lichten hier een televisie uit met de oled-schermtechniek, wat het nog ietsje duurder maakt. Een ‘normale’ 4K-televisie heb je echter al vanaf 500 euro, wat al een gigantische upgrade is als je een Full HD-televisie hebt.

Opgelet: of je echt iets merkt van de scherpte van je beeld blijft afhangen van de afstand tussen jou en je televisie. Als je bijvoorbeeld op 4 meter afstand gaat zitten, zal je met je blote oog weinig verschil zien tussen een 50 inch-tv met Full HD of een 50 inch-tv met 4K Ultra HD.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

8K - Samsung 75Q950R (vanaf 3999 euro)

Volledig scherm Samsung 75Q950R © Samsung

Intussen zijn zelfs de Ultra HD 4K-schermen ingehaald door de nieuwe 8K-schermen. De eerste modellen werden pas vorig jaar voorgesteld op technologiebeurs CES in Las Vegas, waardoor er nog niet veel te koop zijn.

Met deze toestellen van 65 inch of groter zijn zelfs de allerkleinste details zichtbaar. Probleem is wel: de meeste programma’s, films of games zijn nog niet op 8K voorzien. De fabrikanten omzeilen dat een beetje door gebruik te maken van slimme technologieën die beelden van een lagere resolutie extra scherp maken. Daardoor zijn de 8K-televisies wel degelijk al bruikbaar en ze zijn sowieso high-end, maar eigenlijk koop je zo’n toestel vooral om als early adopter een voorsprong te nemen op de rest van de televisiekijkende massa.

Eén van de allerbeste - en duurste - televisies is de Samsung 75Q950R. Bij de lancering kostte dit toestel maar liefst 6999 euro! Ruim een jaar later is dat ongeveer de helft geworden. Het LCD-scherm is 75 inch groot en heeft een pixeldichtheid van 117 ppi.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.