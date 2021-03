Eén foute opmerking van docent in online les en heel de wereld weet ervan

Nieuwe vorm van identi­teits­frau­de rukt op: 'Foto's verschij­nen op pornosite’

15 februari In Nederland rukt een nieuwe vorm van identiteitsfraude op, waarbij criminelen de Instagramprofielen van populaire jongeren en influencers klonen om via een valse ‘pornosite’ bankrekeningen te plunderen. Instagram bevestigt dat het de laatste weken verschillende Nederlandse nepaccounts heeft moeten verwijderen. Diverse instanties spreken van een serieus probleem dat in omvang lijkt toe te nemen.