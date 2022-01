Een kloon van Lingo is ineens een razendpopulaire game

‘Ik moet zorgen dat het perfect werkt’

Wordle lijkt op Lingo

Gemaakt voor Alexander Klöpping

Ook in Nederland gingen we flink aan de slag met Wordle - én sinds afgelopen week met Woordle. „Ik besloot Wordle te vertalen nadat Alexander Klöpping tweette dat er nog geen Nederlandse versie was. Ik ben meteen aan de slag gegaan om de woordenlijst te vervangen en dingen te vertalen. Inmiddels heb ik doorgewerkt aan mijn volledig eigen versie, die ook zes letters aankan.” Voor de liefhebbers zette Besseling zijn hele programmeercode online.



„Alexander Klopping retweette me toen het af was”, zegt Besseling, „Er waren meteen veel meer mensen enthousiast over dan ik had verwacht.” Zijn familie maakte zelfs Whatsappgroepjes om Woordle-resultaten in te delen. „Ze zijn heel trots.”



Uiteindelijk is het succes van Wordle simpel, denkt hij: „Je kan het makkelijk oppakken, je bent snel weer klaar, en het is leuk om te delen.” En, ook heel belangrijk: „Er is elke dag een nieuw woord, dus als het een keertje moeilijk is, probeer je het de volgende dag gewoon weer.”