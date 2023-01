Een smartphoneverzekering: handig of overbodig?

Bij het kopen van een smartphone wordt vaak gevraagd of je ook direct een verzekering wil afsluiten. Of dat een verstandige keus is, hangt van meerdere omstandigheden af. In dit artikel leggen we uit wanneer het (niet) verstandig is om een telefoonverzekering af te sluiten.

Vroeger viel telefoonschade vaak onder de inboedelverzekering, maar die tijd is voorbij. ,,Verzekeraars zijn de laatste jaren veel strenger geworden met de vergoedingsvoorwaarden voor val- en stootschade aan mobiele telefoons”, zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Dit komt omdat telefoonschade erg vaak wordt verhaald bij verzekeraars. Sterker nog: het zijn de meest geclaimde producten. Dit kost verzekeraars veel geld en daarom is de dekking bij veel inboedelverzekeringen aangescherpt. Ypma: ,,Wel bieden sommige verzekeraars een allriskdekking aan, waarmee telefoonschade misschien wordt vergoed.”

Bij zo’n uitgebreide dekking komen vaak aanvullende voorwaarden om de hoek kijken, zoals een eigen risico. Dit betekent dat je een deel van de reparatiekosten zelf moet betalen. Bovendien kunnen verzekeraars ervoor kiezen om schade alleen te vergoeden wanneer je het toestel laat herstellen bij een gecontracteerde reparateur.

Aanvullende dekking van inboedelverzekering

Kortom: schade aan smartphones valt misschien buiten de inboedelverzekering, zelfs als je allrisk verzekerd bent. Sommige aanbieders hebben dan ook een aparte module voor mobiele elektronica, zoals smartphones en tablets. De voorwaarden van zulke pakketten verschillen onderling flink, dus lees de polisvoorwaarden goed door.

,,Als je inboedelverzekering met aanvullende dekking wél telefoonschade vergoedt, gaat het meestal alleen om schade die is ontstaan doordat je telefoon is gevallen”, zegt Ypma. Wil je een uitgebreidere dekking, bijvoorbeeld met een vergoeding voor waterschade en/of kortsluiting? Dan is een telefoonverzekering een optie. Zo is het toestel voor praktisch iedere denkbare schade verzekerd.

Zekerheid, voor een prijs

Maar daar staat dan wel een prijskaartje tegenover. Afhankelijk van de aanschafwaarde, kost een losse smartphoneverzekering ongeveer tussen de zes en twintig euro per maand. In de meeste gevallen is het toestel dan verzekerd voor val-, stoot-, water- en schade veroorzaakt door anderen. Wil je ook dekking tegen diefstal en verlies? Dat kost meestal extra.

Ook smartphoneverzekeringen hebben meestal een eigen risico. Het eerste gedeelte van de reparatiekosten moet je dan uit eigen zak betalen. De hoogte van het eigen risico hangt af van de aanschafwaarde van het toestel. Kleine reparaties moet je dus misschien alsnog zelf betalen.

Verder is het goed om te weten dat ook veel telefoonverzekeringen met dagwaardes werken. Alleen wanneer de telefoon spiksplinternieuw is, krijg je het hele aankoopbedrag terug. Het verschilt per verzekeraar hoe snel de waarde van een smartphone wordt afgeschreven.

Alleen bij zichtbare schade

Tot slot: lees de kleine lettertjes. Sommige verzekeraars keren alleen bij diefstal uit wanneer er zichtbare (braak)schade is, bijvoorbeeld omdat er een (auto)ruitje is ingetikt.

Wordt het toestel uit een jaszak gegrist, dan kom je misschien niet in aanmerking voor een vergoeding. Ypma: “Verzekeraars willen controleren of er geen opzet in het spel is, maar hoe bewijs je bijvoorbeeld dat je de telefoon écht vergeten bent in een café?”

Reisverzekering kent vaak een maximum

En de reisverzekering dan? “Een smartphone valt onder de bagagedekking van je reisverzekering”, legt Ypma uit. Net als bij inboedel- en smartphoneverzekeringen zijn er wel flinke verschillen tussen polisvoorwaarden.

Zo keren sommige reisverzekeringen helemaal geen vergoeding voor kapotte, verloren en/of gestolen telefoons uit, terwijl andere partijen met een maximale vergoeding (van bijvoorbeeld 350 euro) werken.

Wanneer je een relatief prijzige telefoon hebt is de vergoeding dus niet per se voldoende om een nieuwe te kopen. Net als de andere verzekeringen hebben ook reisverzekeringen vaak een eigen risico.

Het blijft een gevoelskwestie

Samenvattend hangt het vooral van jezelf af of een smartphoneverzekering nodig is. Wie haar of zijn telefoon regelmatig lelijk laat vallen en risico’s het liefst zoveel mogelijk afdekt, kan zo’n verzekering overwegen. Mogelijk kun je het toestel ook (gedeeltelijk) via een extra module of allriskdekking binnen de inboedelverzekering verzekeren.

Quote Laat je bij aanschaf van een smartphone niet onder druk zetten om direct een verzeke­ring af te sluiten. Dit kan ook later nog Michel Ypma, Expert woonverzekeringen bij Independer.

“Het gaat uiteindelijk vooral om gevoel”, concludeert Ypma. “Stel je telefoon wordt nu gestolen, kan je dan even een oud exemplaar gebruiken, of wil je zo snel mogelijk een nieuwe?”

Vrijwel altijd zelf iets betalen

Houd er wel rekening mee dat een telefoonverzekering flink in de papieren kan lopen en je vrijwel altijd een gedeelte zelf moet betalen vanwege het eigen risico. ,,Ga er niet zomaar vanuit dat alles goed geregeld is bij een smartphoneverzekering”, zegt Ypma. Er zitten grote verschillen tussen de dekkingsvoorwaarden van verzekeringen, dus let op de kleine lettertjes.

Tot slot: laat je bij aanschaf van een smartphone niet onder druk zetten om direct een verzekering af te sluiten. Dit kan ook later nog, nadat je alle opties op een rij hebt gezet.

