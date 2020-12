Elektrocutierisico brandweer bij ongeval met e-voertuig klein

In het zeer zeldzame geval dat bij een ongeval die systemen falen, bieden de persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer voldoende bescherming, meldt Brandweer Nederland vrijdag na onderzoek.



Het onderzoek werd uitgevoerd door de Brandweeracademie, deskundigen uit een aantal veiligheidsregio's en onderzoeksinstituut DNV GL. Binnen de brandweer was er al langere tijd discussie over het risico op een elektrische schok of elektrocutiegevaar bij een ongeval met een elektrisch voertuig.



Ook waren er vragen over of het mogelijk is om te meten of er spanning op de carrosserie staat. De locaties op een voertuig om de spanning te kunnen meten, wisselen per type voertuig en per ongeval, zo blijkt. De Brandweeracademie adviseert daarom om niet de spanning te meten aan elektrische voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ongeval. De kans op schijnveiligheid zou te groot zijn.