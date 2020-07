Elon Musk wil chip in hersenen om naar muziek te luisteren

‘Verdachte brute moord techmiljo­nair op bewakings­beel­den te zien bij kopen elektri­sche zaag’

19 juli De 21-jarige man die als verdachte is aangehouden voor de brute moord op techmiljonair Fahim Saleh (33) is op bewakingsbeelden te zien terwijl hij een elektrische zaag en schoonmaakspullen koopt. Die zaken werden later aangetroffen bij het onthoofde en in stukken gezaagde lichaam van de ‘Elon Musk van de derde wereld’. Dat zegt de openbaar aanklager in New York.