Er vliegen steeds meer ‘bedrijfsdrones’ in Nederland

Er zijn steeds meer zakelijke drones in het Nederlandse luchtruim te vinden. Het aantal geregistreerde bedrijfsdrones is dit jaar bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2017. Bijna duizend bedrijven vliegen met drones. Dit schrijft Dronewatch.nl .

Uit cijfers blijkt dat er op dit moment ruim 2100 onbemande toestellen als zakelijk staan geregistreerd in het zogenaamde luchtvaartregister. Twee jaar geleden waren dit er nog 755. Het overgrote deel - 90 procent - van deze drones wegen minder dan 4 kilo.

Bedrijfsmatig oogmerk

Met zakelijke drones worden de toestellen bedoeld die met bedrijfsmatig of economisch oogmerk worden gevlogen. Die op afstand bestuurbare vliegtuigjes moeten worden geregistreerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van de overheid.

In het luchtvaartregister staan alle toestellen die kunnen vliegen. Van drone tot ballon of vliegtuig. Op dit moment zijn 44 procent van de 4776 geregistreerde toestellen drones. In 2017 lag dat percentage nog op 22 procent. Drone-fabrikant DJI doet goede zaken in Nederland. Ruim 85 procent van het aantal professioneel gebruikte drones zijn van DJI.

Brandweer en boeren

Bijna duizend bedrijven of instellingen in Nederland vliegen met drones. Zo maakt onder andere de brandweer gebruik van de onbemande toestellen om branden in kaart te brengen of drenkelingen op te sporen. De brandweer heeft een landelijke ontheffing om wél bijvoorbeeld boven mensenmassa's of boven bebouwing te vliegen. Ook door sommige boeren worden drones ingezet om onder meer gevolgen van droogte op het land in kaart te brengen.

