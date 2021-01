Europese Centrale Bank zoekt feedback op plan rond nieuwe ‘digitale euro’

In de consultatie roept de Europese Centrale Bank op meningen in te sturen over wat de ‘Digital Euro’ wordt genoemd. De ECB wil onder andere weten hoe zo’n munt eruit moet komen te zien, maar ook wat die mogelijk betekent voor monetair beleid en financiële stabiliteit. Burgers kunnen een enquête invullen om vragen daarover te beantwoorden.

De ECB werkt al sinds oktober aan een concept voor een digitale euro en heeft daar inmiddels een eerste onderzoeksrapport voor opgesteld. Een digitale munt zou geen alternatief, maar een aanvulling zijn op giraal geld, oftewel geld op de bank. Welke techniek daarvoor moet worden gebruikt, wordt nog uitgezocht.

De ECB lijkt de digitale munt in ieder geval geen cryptomunt met een blockchain te laten worden. De munt moet bovendien centraal worden beheerd door de banken, omdat daarmee de waarde gegarandeerd blijft. De koersen van cryptovaluta zijn te volatiel, stelt de bank, en burgers zouden juist vertrouwen in de munt moeten hebben. Met zo’n munt moet het makkelijker worden digitaal te betalen, aldus de ECB. ,,Een digitale euro zou een digitaal symbool zijn van vooruitgang en integratie in Europa.”

Het is nog maar de vraag of de munt er komt. De bank wil daar pas halverwege dit jaar een definitieve beslissing over nemen. Het idee van een digitale centrale valuta is niet helemaal nieuw. China heeft al sinds december een digitale yuan.

