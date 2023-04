Experts doen dringende oproep aan ouders: 'Houd kind voorlopig van Snapchat vanwege nieuwe bot’

Fa­cebook-moe­der Meta schrapt nog eens 10.000 banen

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gaat nog eens 10.000 extra banen schrappen om kosten te besparen. In november had Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, al aangekondigd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen.