Extra veiligheidseisen voor aanbieders mobiele netwerken om misbruik te voorkomen

Beveiligingseisen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft de vijf voorwaarden woensdag gepubliceerd. Ze gelden voor kritieke onderdelen van het netwerk en direct daaraan gekoppelde delen. Het gaat onder meer om eisen op het gebied van bewaking van de technische apparatuur en screening van mensen die toegang hebben tot de netwerken. ,,Met concrete beveiligingseisen voor kritieke onderdelen van deze netwerken gaan we deze basis versterken en zetten we de stap om te zorgen dat onze mobiele netwerken altijd veilig en vertrouwd beschikbaar zijn, overal", aldus Keijzer. ,,Kritieke onderdelen van die telecomnetwerken mogen daarnaast alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers.”

5G-frequenties

De regeling is nu in consultatie gegaan. Burgers en bedrijven kunnen dan commentaar leveren op de voorwaarden. Keijzer maakte in de zomer bekend dat KPN, Vodafone en T-Mobile de eerste 5G-frequenties in de wacht hebben gesleept.



Ieder 5G-netwerk moet landelijk dekkend zijn en 98 procent van Nederland beslaan. Het kabinet verplicht de providers daarbij snelheden van minimaal 100 megabit per seconde aan te bieden. Etherwaakhond Agentschap Telecom controleert of zij daar aan voldoen.