Facebook bekijkt regels tegen vroegtijdig uitroepen van verkiezingswinnaars

Facebook-directeur Mark Zuckerberg zegt in gesprek met The New York Times dat hij Facebook-gebruikers bij verkiezingen erop wil voorbereiden dat de uitslag dagen of weken op zich laat wachten. Het tellen van de stemmen duurt bij veel verkiezingen nu bovendien langer, omdat veel mensen door de uitbraak van het coronavirus wellicht niet in een stemhokje staan, maar bijvoorbeeld per post een stem uitbrengen.