‘Facebook brengt eigen betaalmiddel deze maand uit’

Google komt in november met ‘Netflix voor games’: zoveel kost het

11:13 Google heeft de eerste games, prijzen en introductiedatum van zijn gamestreamdienst Stadia bekendgemaakt. De clouddienst moet het mogelijk maken om te gamen op tv, pc, tablet en smartphone, zonder een aparte gameconsole. De Pro-versie van de dienst start in november in veertien landen waaronder Nederland en België voor 10 euro per maand. De standaard versie is gratis.