Facebook doet wit nationalisme volledig in de ban

Review Nieuwste vlaggen­schip Huawei onder de loep: P30 (Pro) is smullen voor hobbyfoto­graaf

26 maart Normaal gesproken zouden we nu een preview van de P30 en P30 Pro publiceren. Terwijl deze review wordt gepubliceerd is het evenement waarop Huawei de toestellen presenteert, immers nog in volle gang. Dit keer gaf de wereldwijde fabrikant ons echter al eerder de kans om zijn nieuwe toptoestellen te testen, waardoor we je nu al onze bevindingen over de P30 en P30 Pro kunnen meedelen. Een review van Tweakers.